Каких специалистов не хватает на рынке труда

Министерство образования и науки Украины должно повышать статус профессионального образования в обществе.
Это – стратегическая задача, заявил заместитель министра образования и науки Павел Хобзей.
Рынок труда нуждается в рабочих кадрах. Среди востребованных профессий на рынке труда – сварщики, токари, столяры, инженеры, повара и официанты.
“Существуют мифы, что на рабочих специальностях мало платят. Но сейчас в сфере некоторых рабочих профессий платят больше, чем могут получить специалисты с высшим образованием. К примеру, в столице токарь шестого разряда может получать в месяц до 25 000 гривен. Водители, в зависимости от категории, – 10 000. Сейчас средняя зарплата на крупных мощных предприятиях может составлять 15 000 гривен”, – рассказывает заместитель председателя Государственной службы занятости Сергей Кравченко.
По словам специалиста, рынок труда требует новых подходов в обучении. Образование не успевает за работодателями, а выпускникам вузов не хватает практических навыков.
“Образование не успевает за изменениями на рынке труда. Студентам не хватает практических навыков. В странах Европейского Союза студенты ежемесячно, кроме 30 часов обучения в вузе, обязаны столько же отработать на предприятии. Там практика связана с теорией. Сейчас в наших вузах популярна специальность “Менеджер гостинично-ресторанного бизнеса”. Но выпускникам трудно трудоустроиться. Студент не интересен для работодателя, так как не знает основ профессии. Он не знает, как сложить салфетки или сервировать стол. У нас этому почти не учат. В университетах преобладает теоретическая сторона даже на таких практических специальностях”, – говорит Сергей Кравченко.
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