Экономика в 2017 году. Бег с препятствиями или на месте?

По результатам года экономика Украины выходит с худшими, чем планировалось, экономическими итогами.

Более низкие результаты

В соответствии с планами правительства, рост ВВП Украины в текущем году оценивался на уровне 3%. Реальность оказалась менее оптимистичной, годовой ВВП, скорее всего, вырастит на 2-2,5%.

Ожидания, что в текущем году инфляция снизится на однозначный уровень, также не оправдались. По результатам года уровень инфляции составит 13-14%, при первоначальном годовом прогнозе 8%.

Также в 2017 году, впервые за несколько лет, произошло снижение индекса инвестиционной привлекательности нашей страны.

Поступление прямых иностранных инвестиций в текущем году продолжает снижаться. За 11 месяцев в Украину поступило 1,6 млрд долл. инвестиций, что в 2 раза меньше показателя прошлого года.

За 10 месяцев текущего года негативное сальдо внешней торговли товарами выросло в 2,2 раза в сравнении с прошлым годом, и составило 4,6 млрд долл.

Почему не оправдала надежд

Нужно отметить, что экономический рост в 2% для нашей страны сигнализирует скорее промахи в экономической стратегии, чем успехи в экономике.

По данным Организации экономического сотрудничества и развития (ОЕСР), рост мирового ВВП в 2017 году составит 3,6%. В 2018 году прогнозируется ускорение роста мировой экономики до 3,8-4%.

Таким образом, несмотря на то, что в текущем году рост ВВП в Украине увеличился, мы продолжаем отставать в экономическом развитии как от мирового уровня, так и от соседних стран. Так, по прогнозам МВФ экономический рост в Румынии в 2017 году составит 5,5%, в Польше – 4,5%, Чехии и Словакии – по 3,5%.

По мнению директора Международного фонда Блейзера Олега Устенко, без реальных реформ обеспечить значительное ускорение роста экономики на существующей экономической базе будет затруднительно.

Планы правительства выйти на 4% экономический рост можно обеспечить при условии проведения структурных реформ, и создания более привлекательных условий для бизнеса и предпринимательства, чем в соседних странах.

Всемирный банк в своем докладе раскритиковал неэффективность проводимых в Украине реформ, и ухудшил прогноз экономического роста в 2018 году до 3%. Таким образом, в следующем году наша страна продолжит экономическое отставание от большинства стран Центральной и Восточной Европы и от мировой экономики в целом.

Экономика Украины в 2014-2015 годах совокупно снизилась на 17%. Поэтому, чтобы как можно быстрее отыграть падение ВВП, нужно обеспечить в стране значительно больший, чем сейчас, экономический рост, комментирует Олег Устенко. В ситуации, в которой находится Украина, для экономического восстановления необходим рост ВВП 5% и более.

Украина продолжает оставаться одной из самых бедных стран Европы. Чтобы преодолеть бедность, также нужен быстрый и устойчивый экономический рост.

За счет каких резервов можно ускорить рост экономики? По мнению экс-министра экономики Виктора Суслова, рост цен на мировых сырьевых рынках будет способствовать росту украинского экспорта и ВВП страны.

На данный момент уже сложилась сырьевая специализация нашей страны во внешней торговле. Украина – крупный поставщик сельскохозяйственного сырья, необработанных черных металлов, химической продукции на мировые рынки.

Экономический рост в мире повышает спрос на продукты украинского сырьевого экспорта. Увеличение спроса повышает цены на сырьевые товары, так что можно ждать, что доходы Украины от экспорта увеличатся и это позитивно скажется на нашей экономике, комментирует Виктор Суслов.

Сложность для украинской экономики в том, что снижение спроса на мировых рынках сырья приводит к падению уровня нашего экспорта и совокупных доходов экспортеров. Как результат – снижение экономического роста и уровня валютных поступлений в Украину.

Страны, экспортирующие высокотехнологические товары и услуги, менее подвержены циклическим колебаниям мировой экономики и имеют более высокий уровень добавленной стоимости своей продукции. Что позволяет им зарабатывать больше и меньше зависеть от экономических циклов.

Поэтому нашей стране нужно ориентироваться не на сырьевую модель, а на производство и экспорт высокотехнологической продукции, товаров и услуг с высоким уровнем добавленной стоимости.

Для этого потребуется улучшить качество бизнес-климата в стране и перейти к модели инвестиционного роста, что позволит обеспечить более динамичное развитие экономики, считает Олег Устенко. По его мнению, чтобы ускорить рост ВВП, нужно отказаться от политики ориентации на экспорт товаров с низкой добавленной стоимостью.

По мнению Виктора Суслова, для ускорения роста экономики нужно увеличивать внутренний покупательный спрос и ограничить влияние государства на бизнес. Для этого потребуется доступ к кредитам для бизнеса, снижение административного и налогового давления со стороны государства на предпринимателей, и долгосрочный рост доходов населения, как условие для увеличения внутреннего спроса в стране.

Взгляд в будущее. Год 2018

Серьезных оснований думать, что следующий год станет годом экономического прорыва, пока нет. Если политика популизма и раздувания государственных доходов продолжится, это может оказать дополнительное негативное влияние на экономику.

Риском может оказаться падение спроса и цен на мировых рынках сырья, что может негативно повлиять на доходы экспортеров, валютные поступления и курс гривны.

В бюджете на следующий год правительством предполагается рост экономики 3%, уровень инфляции 7%, среднегодовой курс 29,3 гривны за доллар.

По прогнозу экспертов инвестиционной компании ICU, при отсутствии реформ, рост ВВП в следующем году может составить 2,3-2,8%, будет продолжена жесткая монетарная политика с целью уменьшения объемов денежной массы, среднегодовой валютный курс составит около 29 грн/долл.

Принимая во внимание, что в следующем году повышение цен на товары и услуги, скорее всего, продолжится, в том числе и по причине снижения курса гривны, это окажет негативное влияние на уровень инфляции. Поэтому реальный показатель инфляции в 2018 году может быть заметно выше, чем запланированный. Так же, как это было в 2017 году.

На основании предложенных правительством макроэкономических показателей можно сделать вывод о том, что в ближайшее время не предвидится особых изменений с точки зрения экономических преобразований. А раз так – об экономическом прорыве пока говорить рано.

Сергей Савенко