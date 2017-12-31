Четыре ключевые реформы 2017. Как они изменят жизнь украинцев

2017 год был наполнен экономическими и политическими событиями. Украинцы наконец получили долгожданный безвиз, отечественные компании вышли на североамериканский рынок в рамках зоны свободной торговли с Канадой, полноценно заработала Ассоциация с ЕС.

Однако серьезные изменения происходили и внутри государства. Наибольший общественный резонанс в 2017 году вызвали четыре ключевые реформы: пенсионная, медицинская, образовательная и судебная.

Первой стартовала образовательная реформа. 5 сентября Верховная Рада приняла закон «Об образовании». Срок обучения в школе для первоклассников 2018 года составит уже 12 лет. Четыре года дети проведут в начальных классах, 5 лет продлится их базовое среднее образование, а последние 3 года ученики будут получать профильное среднее образование, ориентируясь на будущую профессию. Впрочем, главным достижением, по мнению педагогов, стало введение инклюзивной системы: дети с особыми потребностями начали учиться вместе со своими обычными сверстниками.

В начале октября парламент запустил пенсионную реформу, которая позволила поднять пенсии для 10,2 млн украинцев. Немало дискуссий в обществе вызвало постепенное увеличение трудового стажа до 35 лет в 2028 году. Эксперты по-разному оценивают такие нововведения, но это решение позволило не повышать пенсионный возраст. Следующим шагом станет переход от солидарной системы к накопительной, благодаря чему, по прогнозам Кабмина, в течение 10 лет удастся преодолеть дефицит Пенсионного фонда. Сегодня он составляет более 140 млрд грн, а это 11% ВВП.

В октябре Верховная Рада также дала старт медицинской реформе. По словам советника и.о. Министра здравоохранения Юрия Джигира, сегодня Украина тратит на медицину более 60 млрд грн ежегодно, впрочем, качество услуг остается низким, а смертность – высокой. Главная задача реформы – изменить подход к финансированию, чтобы средства шли на лечение граждан, а не на содержание койко-мест. Это также отразится на зарплате медперсонала первичного звена помощи: терапевтов, семейных врачей, педиатров. Они будут получать 370 грн за пациента в 2018 году и 450 грн – с 2019 года.

А в конце года перешла на следующую ступень судебная реформа. 15 декабря начал работу новый Верховный суд, состав которого выбирали путем публичного и открытого конкурса. По словам представителей власти, это отправная точка для перезагрузки судебной системы, в рамках которой уже с нового года будут созданы новые апелляционные и местные суды, что сформирует систему полностью независимого судопроизводства в Украине.