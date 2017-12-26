В МВФ назвали главные риски госбюджета-2018

Постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман считает, что самые большие риски госбюджета-2018 заключаются в слишком быстром росте расходов.

Об этом Люнгман сказал в комментарии ЭП.

Он напомнил, что сейчас у МВФ с Украиной есть активная четырехлетняя программа, срок которой истекает в марте 2019 года.

“Программа делает особый упор на вопросах налогово-бюджетного и финансового секторов, а также на структурных реформах, призванных улучшить бизнес-среду и преодолеть коррупцию, ускорить энергетическую и земельную реформы и нарастить экономическую эффективность путем реформирования и приватизации госпредприятий”, – заявил Люнгман.

“В нашем диалоге с властью мы по-прежнему сфокусированы на успешном внедрении действующей программы”, – отметил представитель МВФ в Украине.

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По его словам, важно, чтобы налогово-бюджетная политика руководствовалась достижением трех целей:

Первая – сокращение долга путем удержания фискальных дефицитов на низком уровне.

Вторая – контроль текущих расходов, например фонда зарплаты, пенсий и трансфертов предприятиям и домохозяйствам, с тем, чтобы достаточно ресурсов направлялось на инвестиции в инфраструктуру и другие приоритетные отрасли.

Третья – внедрение реформ для улучшения налоговой системы и качества государственных услуг.

“Риски, которые мы видим, заключаются в слишком быстром росте текущих расходов – темп роста которых существенно превышает номинальный рост экономики, и в существенном замедлении некоторых реформ. В совокупности это будет вредить конкурентоспособности Украины, а в конце концов будет угрожать ее долговой устойчивости”, – заявил Люнгман.

“Не менее важно, чтобы положенные в основу бюджета-2018 ожидания были реалистичными. Фискальный дефицит не должен превышать запланированный потолок, ассигнование государственных инвестиций реализовывалось без усиления налоговой нагрузки”, – подытожил он.