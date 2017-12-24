В Израиле может появится собственная криптовалюта - СМИ

Министерство финансов Израиля рассматривает возможность введения в обращение собственной криптовалюты – “электронного шекеля” — в рамках плана по сокращению объема наличности в экономике и борьбы с операциями на “черном рынке”.

Об этом сообщает ПРАЙМ со ссылкой на газету “Гаарец”.

Отмечается, что Израиль – не первая страна, в которой возникла идея выпустить электронный аналог национальной валюты. В сентябре центральный банк Швеции опубликовал документ, в котором содержался анализ возможности создания электронной кроны “e-krona”.

Однако, как пишет газета, израильская и шведская электронные валюты не станут полным аналогом криптовалюты биткоин – “зашифрованной, децентрализованной валюты, которую не выпускает ни одно правительство и которая не имеет четкого стоимостного эквивалента”.

“В случае со Швецией или Израилем криптовалюта будет эквивалентна по стоимости существующей национальной валюте… Электронная версия не будет ставить перед собой цель изменить денежную систему страны”, – отмечает издание.

Предполагается, что электронный шекель станет альтернативой наличным деньгам. Транзакции с электронными шекелями будут осуществляться напрямую между потребителями без посредничества банков.