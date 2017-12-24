Uber запустил в Украине авто для большой компании

Компания Uber сделала доступной в Украине новую услугу — uberVAN, которая позволит большим компаниям людей заказывать вместительный автомобиль для передвижения по городу.

Тариф в uberVAN рассчитываться по формуле: 45 грн. за подачу автомобиля, 5,8 грн. за каждый километр и 1,8 грн. за 1 минуту в пути. Минимальная стоимость поездки – 80 грн. Для длинных дистанций после 20 км начинает действовать тариф 15 грн. за 1 км.

«К uberVAN будут подключены такие автомобили, как Mercedes-Benz Vito, Volkswagen Transporter, Mitsubishi Grandis и другие. Одно из условий подключения ‒ наличие в автомобиле от 6 пассажирских мест, оснащенных ремнями безопасности», — сообщают в украинском офисе Uber.