NASA создает робота-стрекозу для покорения Титана

Агентство NASA опубликовало информацию об идеях для своих новых миссий. Одна из них предусматривает создание летающего робота для обследования спутника Сатурна Титана, вторая — сбор образцов с ядра кометы. Идеи обеих миссий были отобраны из 12 предложенных в рамках New Frontiers проектов.

Что касается первой миссии, то робот, создаваемый в ее рамках, будет называться Dragonfly (стрекоза). Это устройство планируется оснастить складывающимися винтами, которые позволят ему отрываться от поверхности Титана и быстро преодолевать путь в несколько сотен километров для перемещения в новую локацию, которая заинтересовала ученых. Кроме того, робот будет оснащен специализированными датчиками по обнаружению органических веществ различных видов и другим научным оборудованием.

Полет будет возможен благодаря наличию на Титане мощной атмосферы. “Стрекоза” по прибытию на спутник Сатурна займется изучением особенностей его строения. В частности, ученые надеются выяснить, верно ли предположение, что под замороженной ледяной корой на Титане находится большое количество жидкой воды (речь идет о, фактически, океане).

А это уже, как известно, среда, где может существовать жизнь или хотя бы отдельные элементы жизни. Об этом заявила Элизабет Тартл, исследователь из Университета Джона Хопкинса.

При помощи Dragonfly эксперты смогут оценить, что происходит с круговоротом органики на Титане сейчас и что происходило в прошлом.