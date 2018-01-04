Как китайцы проиграли Tesla

Сайт Tech In Asia составил список самых знаковых событий в технологическом мире Китая, которые произошли в 2017 году. Среди них мировая экспансия велосипедов, захват индийского рынка смартфонов и победа Пекина над Apple.
1. Провал «конкурентов» Tesla
Миллиардер Цзя Юэтин, глава технологической империи LeEco, еще в начале года собрался продавать активы и изыскивать дополнительные резервы. Владелец двух проектов по разработке электромобилей — Faraday Future и LeSee, которые позиционировали себя конкурентами Tesla — не может найти дополнительное финансирование и вынужден увольнять сотрудников. «Философия LeEco — будь великим или умри, только не становись посредственностью», — заявил Цзя в 2015 году, после того, как урезал свою зарплату до $0,15. Всего за 6 лет он пустил на ветер более $7 млрд.
2. Запрет ICO
Запрет поверг в хаос около 50 платформ, действовавших в Китае — вебсайтов, предлагавших криптовалюту. Более 40 из них отменили или приостановили всю деятельность, связанную с ICO. Некоторые также закрыли свои сайты, другие прошли процедуру перерегистрации в странах, где ICO все еще легально. Вскоре после запрета в Китае приостановили свою работу OkCoin, Huobi, BTC China и другие крупнейшие пункты обмена криптовалюты.
3. Китайские телефоны завоевали Индию
Китайские производители смартфонов давно положили глаз на огромный и динамично развивающийся рынок Индии. В 2015 году Xiaomi открыли там свое первое предприятие. Но в этом году бизнес начал по-настоящему приносить прибыль. Более половины всех проданных в Индии смартфонов были китайскими: Xiaomi, Oppo, Vivo и Lenovo. Все больше индийских производителей отдает свои доли рынка китайским конкурентам.
4. Бум IPO
Огромное количество китайских компаний в этом году провели IPO. В октябре публичной стала China Literature — подразделение Tencent, которая собрала с инвесторов $4,6 млрд в первый же день биржевых торгов. Финтех-стартап Qudian получил на IPO $900 млн.
Тренд сохранится и в 2018 году. Скорее всего, публичными станут компании Meituan-Dianping и Dianrong.
5. Apple покорилась Пекину
Apple, под давлением китайских властей удалила из китайской версии магазина приложений App Store программы для VPN, которые помогали обойти блокировки сайтов, которых в Китае очень много. Свое решение подчиниться введенной Пекином цензуре в интернете компания аргументировала тем, что подобные приложения незаконны на территории Китая. А тем, кто не хочет потерять свою долю на рынке, не стоит конфликтовать с местными властями.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
За холостой прогрев мотора в Австрии будут штрафовать на 5 тысяч евроВчера, 11:30 - 7556 44
Введение налога на посылки из-за границы отложили на годВчера, 11:00 - 2677 24
В 2018 году Украина должна выплатить 51 миллиард долларов внешних долговВчера, 15:00 - 3574 19
Зубко рассказал, какие зарплаты будут удерживать украинцев от трудовой миграцииВчера, 12:00 - 3985 16
Ограничение скоростного режима: юрист указал на важную детальВчера, 20:00 - 2310 7
За холостой прогрев мотора в Австрии будут штрафовать на 5 тысяч евроВчера, 11:30 - 7556 44
Зубко рассказал, какие зарплаты будут удерживать украинцев от трудовой миграцииВчера, 12:00 - 3985 16
5 самых доступных автомобилей с AWDВчера, 14:00 - 3728 3
В 2018 году Украина должна выплатить 51 миллиард долларов внешних долговВчера, 15:00 - 3574 19
10 автомобильных разочарований 2017 года (рейтинг)Вчера, 17:00 - 3569
В Китае с помощью 3D-биопринтера создали "живую" искусственную костьВчера, 15:10 - 324
Автобус на водородном топливе появится на улицах китайского Уханя во II кв.-2018Позавчера, 15:10 - 409
Из живых клеток создали трехмерные объекты01.01.2018, 15:10 - 667
В "стерильном" полярном снеге обнаружились живые бактерии31.12.2017, 15:10 - 1178
Роботов научили чувствовать боль30.12.2017, 15:10 - 573 1
Криптовалюты , рынок криптовалютВалютний ринок
Идея БанкОбслуговування в українських банках (гарне і погане)
Більшість українців не хочуть виїжджати за кордон...Обговорення статей
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обмРинок нерухомості
Инвестиции на рынках США. ETF.Фондовий ринок