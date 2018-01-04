Как китайцы проиграли Tesla

Сайт Tech In Asia составил список самых знаковых событий в технологическом мире Китая, которые произошли в 2017 году. Среди них мировая экспансия велосипедов, захват индийского рынка смартфонов и победа Пекина над Apple.

1. Провал «конкурентов» Tesla

Миллиардер Цзя Юэтин, глава технологической империи LeEco, еще в начале года собрался продавать активы и изыскивать дополнительные резервы. Владелец двух проектов по разработке электромобилей — Faraday Future и LeSee, которые позиционировали себя конкурентами Tesla — не может найти дополнительное финансирование и вынужден увольнять сотрудников. «Философия LeEco — будь великим или умри, только не становись посредственностью», — заявил Цзя в 2015 году, после того, как урезал свою зарплату до $0,15. Всего за 6 лет он пустил на ветер более $7 млрд.

2. Запрет ICO

Запрет поверг в хаос около 50 платформ, действовавших в Китае — вебсайтов, предлагавших криптовалюту. Более 40 из них отменили или приостановили всю деятельность, связанную с ICO. Некоторые также закрыли свои сайты, другие прошли процедуру перерегистрации в странах, где ICO все еще легально. Вскоре после запрета в Китае приостановили свою работу OkCoin, Huobi, BTC China и другие крупнейшие пункты обмена криптовалюты.

3. Китайские телефоны завоевали Индию

Китайские производители смартфонов давно положили глаз на огромный и динамично развивающийся рынок Индии. В 2015 году Xiaomi открыли там свое первое предприятие. Но в этом году бизнес начал по-настоящему приносить прибыль. Более половины всех проданных в Индии смартфонов были китайскими: Xiaomi, Oppo, Vivo и Lenovo. Все больше индийских производителей отдает свои доли рынка китайским конкурентам.

4. Бум IPO

Огромное количество китайских компаний в этом году провели IPO. В октябре публичной стала China Literature — подразделение Tencent, которая собрала с инвесторов $4,6 млрд в первый же день биржевых торгов. Финтех-стартап Qudian получил на IPO $900 млн.

Тренд сохранится и в 2018 году. Скорее всего, публичными станут компании Meituan-Dianping и Dianrong.

5. Apple покорилась Пекину

Apple, под давлением китайских властей удалила из китайской версии магазина приложений App Store программы для VPN, которые помогали обойти блокировки сайтов, которых в Китае очень много. Свое решение подчиниться введенной Пекином цензуре в интернете компания аргументировала тем, что подобные приложения незаконны на территории Китая. А тем, кто не хочет потерять свою долю на рынке, не стоит конфликтовать с местными властями.