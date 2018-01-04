Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 491 0

Определён самый долгоиграющий смартфон 2017 года (список)

Определён самый долгоиграющий смартфон 2017 года (список)

Ресурс PhoneArena во время подведения итогов прошлого, 2017 года, вспомнил главные смартфоны, выпущенные за последние 12 месяцев, чтобы определить лидера в плане автономности. Сотрудники издания разработали собственную методику тестирования устройств. Они выставляют яркость экрана на одном и том же уровне с помощью специального прибора, отключают уведомления и все лишние функции, способные повлиять на автономность. Некоторые аппараты они проверяют дважды, если в ходе первого испытания у них возникли вопросы к результатам.

Совершенно неожиданно лучший показатель автономности продемонстрировал BlackBerry KEYone с аккумулятором ёмкостью 3 505 мАч. От одного заряда он проработал 12 часов и 26 минут. На втором месте расположился Samsung Galaxy S8 Active, а закрыл тройку лидеров Apple iPhone 8 Plus. Оба аппарата показали свыше 10 часов автономной работы.

Yes
Худший результат среди всех флагманов этого года продемонстрировал LG G6. От одного заряда он проработал только 6 часов и 9 минут.

Важно отметить, что в тесте участвовали далеко не все выпущенные в прошлом году смартфоны. В рейтинге представлены лишь популярные модели, доступные по всему миру.

По материалам 4PDA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    © Finance.ua 2000-2018