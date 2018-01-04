Определён самый долгоиграющий смартфон 2017 года (список)

Ресурс PhoneArena во время подведения итогов прошлого, 2017 года, вспомнил главные смартфоны, выпущенные за последние 12 месяцев, чтобы определить лидера в плане автономности. Сотрудники издания разработали собственную методику тестирования устройств. Они выставляют яркость экрана на одном и том же уровне с помощью специального прибора, отключают уведомления и все лишние функции, способные повлиять на автономность. Некоторые аппараты они проверяют дважды, если в ходе первого испытания у них возникли вопросы к результатам.

Совершенно неожиданно лучший показатель автономности продемонстрировал BlackBerry KEYone с аккумулятором ёмкостью 3 505 мАч. От одного заряда он проработал 12 часов и 26 минут. На втором месте расположился Samsung Galaxy S8 Active, а закрыл тройку лидеров Apple iPhone 8 Plus. Оба аппарата показали свыше 10 часов автономной работы.



Худший результат среди всех флагманов этого года продемонстрировал LG G6. От одного заряда он проработал только 6 часов и 9 минут.

Важно отметить, что в тесте участвовали далеко не все выпущенные в прошлом году смартфоны. В рейтинге представлены лишь популярные модели, доступные по всему миру.