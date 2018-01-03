Старая версия
укр ру
Актуально
- 103 0

В Китае с помощью 3D-биопринтера создали "живую" искусственную кость

В Китае с помощью 3D-биопринтера создали "живую" искусственную кость

Китайские ученые на днях с использованием технологии 3D-биопечати сделали “живую” искусственную костную ткань, которая может стимулировать рост новых клеток.

Такую кость уже пересадили животному, и она прижилась, сообщает агентство Синьхуа.

Специалисты считают, что производство функциональных искусственных тканей и органов с использованием биотических чернил, сделанных из стволовых клеток и биоматериалов, становится тенденцией развития отрасли регенерации тканей.

“Живая” искусственная кость, созданная командой исследователей из шеньчженського института передовых технологий при Академии наук Китая, не только поддерживает высокую выживаемость клеток в течение короткого времени, но и может обеспечить возможность функционализации клеток внутри и вне тела на длительный период.

По итогам экспериментов на животных было доказано, что “живая” костная ткань не только способна восстановить поврежденные участки кости, но и способствует формированию новых костей.

Ранее сообщалось, что в Швеции начали печатать части тела на 3D-принтере. Основатель стартапа Cellink Эрик Гатенхольм показал, что органы человека можно печатать на специальном 3D-принтере. 28-летний Гатенхольм уверен, что через 20 лет с помощью этой технологии будут создаваться органы для пересадки людям.

По материалам НВ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    © Finance.ua 2000-2018