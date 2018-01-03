Украинских фермеров призывают выращивать имбирь

В Украину имбирь завозят из разных стран сырым, сушеным (в виде порошка), маринованным и тому подобное. Но имбирь растет и в Украине. Конкурентов на рынке вообще нет, и с этой культуры можно получить около $10 тыс. прибыли.
Причем очень хорошо на юге – в Херсонской, Николаевской и Запорожской областях.
Легче всего его выращивать на супесчаных почвах. Однако он требует достаточно длительного периода вегетации – более 120-140 дней, сообщает аграрное издание «Куркуль».
Это растение имеет ряд преимуществ. В частности, оно неприхотливо (практически не имеет ни вредителей, ни болезней), может расти на супесчаных почвах и периодически подтопляемых местах, а урожайность имбиря может составлять от 5 тонн/га до 30 тонн/га.
А у тех фермеров, которые захотят выращивать это растение, фактически не будет конкурентов на украинском рынке.
Сложности при выращивании могут возникнуть преимущественно в том, что изучение технологии может занять длительное время и долгий период вегетации этой культуры.
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