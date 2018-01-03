За холостой прогрев мотора в Австрии будут штрафовать на 5 тысяч евро

Именно столько придётся заплатить автомобилистам Австрии за работу мотора вхолостую на паркинге и за другие прегрешения, которые в Украине нарушениями не считаются вовсе.

Австрийский автомобильный клуб OAMTC напомнил местным автомобилистам о том, что за очистку автомобиля от снега на парковке при работающем двигателе им грозит штраф в 5 000 евро. Информацию об этом опубликовала газета Kronen Zeitung. Суровое наказание объясняется причинением неудобств окружающим сильным шумом и неприятным запахом, а также дополнительной нагрузкой на окружающую среду. Прогрев мотора и тем более очистка автомобиля от снега при работающем моторе согласно параграфу 102 правительственного распоряжения — серьёзное хулиганство, которое не только бессмысленно, но и наказуемо.

Европейские специалисты напомнили водителям, что современные двигатели не нуждаются в прогреве. Работа вхолостую не только не продлевает жизнь этому агрегату, но и не позволяет ему быстро выйти на рабочую температуру — длительный прогрев мотора ускоряет его износ. Гораздо лучше сразу начинать движение, нежели греть автомобиль на паркинге. Что касается конденсата на стёклах со стороны салона, он легко удаляется обычной тряпкой. Аналогичные по строгости санкции применяются и к тем, кто не удосужился удалить снег с фар, фонарей и номерных знаков.

В Украине, увы, о проблемах экологии и тем более о шуме и запахе никто не заботится. Отечественные автомобилисты продолжают понапрасну жечь топливо и тратят десятки минут на бессмысленный прогрев мотора перед поездкой. При этом они убеждены, что тем самым продлевают жизненный цикл своему двигателю. Никаких штрафных санкций в нашей стране за работающий на парковке двигатель не предусмотрено.