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Альфа-Банк завершил первые 3 квартала 2017 года с прибылью в 23,7 млн грн - Свитек

Альфа-Банк завершил первые 3 квартала 2017 года с прибылью в 23,7 млн грн - Свитек

Альфа-Банк завершает 2017 год с наибольшим в истории учреждения доходом – за первые три квартала прибыль составила 23,7 млн грн.

Об этом в интервью Realist’у сообщил генеральный менеджер Альфа-Банка Украина и Укрсоцбанка Иван Свитек. (https://realist.online/article/ivan-svitek-reformy-i-izmeneniya-dolzhny-proishodit-maksimalno-bystro)

«В этом году мы продемонстрируем наибольший доход в истории банка и уверенную прибыль. Первые три квартала этого года мы завершили с прибылью в 23,7 млн грн», – сообщил генеральный менеджер.

По словам Свитека, значительно улучшилась ситуация с реструктуризацией проблемных кредитов, особенно после внедрения в Укрсоцбанке экспертизы Альфа-Банка по работе с клиентами по взысканию.

Он также сообщил, что руководство учреждения рассчитывает решить проблемы с NPL на балансах обоих банков с опережением графика — за три года вместо пяти.

Он также анонсировал развитие и внедрение новых сервисов.

«Мы не хотим довольствоваться второй или третьей позицией в рейтинге технологичности. Наша цель куда амбициознее – вывести Альфа-Банк Украина в неоспоримые лидеры», – заявил Свитек.

По материалам Realist
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