НБУ продал на аукционе 42,9 миллиона долларов

Национальный банк продал на аукционе 42,9 миллиона долларов при спросе 73,6 миллиона.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Всего на аукцион была подана 41 заявка банков на покупку валюты объемом 73,6 миллиона долларов по курсу от 27,89 гривны/доллар до 27,93 гривны/доллар.

Нацбанк продал валюту по 14 заявкам по курсу 27,93 гривны/доллар.

Средневзвешенный курс по результатам аукциона составил 27,9306 гривны/доллар.