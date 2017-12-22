Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 291 0

НБУ продал на аукционе 42,9 миллиона долларов

НБУ продал на аукционе 42,9 миллиона долларов

Национальный банк продал на аукционе 42,9 миллиона долларов при спросе 73,6 миллиона.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Всего на аукцион была подана 41 заявка банков на покупку валюты объемом 73,6 миллиона долларов по курсу от 27,89 гривны/доллар до 27,93 гривны/доллар.

Нацбанк продал валюту по 14 заявкам по курсу 27,93 гривны/доллар.

Средневзвешенный курс по результатам аукциона составил 27,9306 гривны/доллар.

По материалам Економічна Правда
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Валюта
Смотри также
Весь рынок:Валюта
Все, что мы знаем про:НБУ
Архивы:2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    © Finance.ua 2000-2017