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Boeing планирует купить бразильского конкурента

Boeing планирует купить бразильского конкурента

Американская авиакорпорация Boeing Co ведет переговоры о приобретении доли в бразильской авиастроительной компании Embraer SA, сообщает Reuters.

В связи с этим, цена акций Embraer подскочила более чем на 20% в Нью-Йорке и Сан-Паулу. Рыночная капитализация компании при закрытии торгов составила $4,5 млрд после заявления, в котором отсутствовали подробности о возможной сделке.

В то же время, акции Boeing снизились почти на 1%.

Правительство Бразилии, обладающее правом вето при принятии стратегических решений в отношении Embraer, поддержит партнерство с Boeing в сфере коммерческой авиации, но будет блокировать любые попытки поглощения, рассказал высокопоставленный правительственный чиновник.

Boeing готова принять меры для сохранения бренда Embraer, менеджмента и рабочих мест, чтобы получить одобрение правительства Бразилии, а также готова структурировать сделку так, чтобы сохранить долю правительства в бизнесе Embraer по производству военных самолетов, сообщила газета The Wall Street Journal.

По материалам Корреспондент.net
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