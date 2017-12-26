Новогодний стол-2018 обойдется украинцам примерно на треть дороже, чем в прошлом году

Средняя стоимость новогоднего стола для украинцев в этом году выросла почти на треть (31,2%) и составит 1350 грн. Такие данные привел директор Института аграрной экономики Юрий Лупенко, передает УНН со ссылкой на пресс-службу института.

“В среднем по Украине стоимость новогоднего стола 2018 года для украинской семьи из 4 человек повысится по сравнению со стоимостью новогоднего стола-2017 почти на треть (31,2%) и составит 1350 грн”, — сообщил он.

Оливье

По расчетам специалистов, 3 кг салата “Оливье” традиционной рецептуры обойдется в 130,81 грн. Это на 26,5 % больше, чем при праздновании Нового 2017 года. Самыми дорогими ингредиентами блюда являются колбаса — 43,00 грн за 0,5 кг, 6 яиц — 14,87 грн, 0,5 кг зеленого горошка — 17 грн и 200 г майонеза — 9,50 грн. Еще в 19,44 грн обойдутся лук, морковь, картофель и соленые огурцы.

Фрукты

На фрукты для праздничного стола украинцам придется потратить 100 грн. За 2 кг мандаринов надо заплатить 64,0 грн., 1 кг бананов обойдется в среднем в 25 грн., лимон (200 г) — 10 грн.

Алкоголь

За бутылку шампанского “Артемовское” (0,75 л) придется отдать 90 грн. В полтора раза больше — 140 грн — будет стоить бутылка (0,5 л) коньяка “Шабо”.

Киевлянам за новогодний стол придется заплатить в среднем больше, чем другим украинцам, — 1450,70 грн, что на треть больше стоимости новогоднего стола 2017 года. Стол с деликатесами обойдется жителям столицы в 1897,87 грн.