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ФГВФЛ задолжал государству почти 60 млрд гривен

ФГВФЛ задолжал государству почти 60 млрд гривен

Задолженность Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) перед Национальным банком на начало декабря 2017 года составляет 6,48 миллиарда гривен и перед Министерством финансов — 59,56 миллиарда гривен.

Об этом говорится в пресс-релизе ФГВФЛ.

“На начало декабря остаток задолженности Фонда составил 66,04 млрд грн, в том числе перед Минфином 59,56 млрд грн, перед НБУ — 6,48 млрд грн”,- говорится в сообщении.

Как сообщалось, по состоянию на 1 декабря 2017 года в реестре участников Фонда гарантирования насчитывается 89 банков-участников.

Общая сумма средств, которые аккумулированы Фондом, по состоянию на 1 декабря текущего года составляет 14,6 млрд грн.

Поступления в Фонд от регулярного сбора за период январь-ноябрь 2017-го составили 3,315 млрд грн.

Общая сумма средств, полученная вкладчиками банков, которые были переданы в управление Фонда после вступления в силу Закона Украины “О системе гарантирования вкладов физических лиц”, в рамках выплаты гарантированного возмещения по состоянию на 1 декабря 2017 года составила 87,7 млрд грн.

По материалам hyser
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