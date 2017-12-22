ФГВФЛ задолжал государству почти 60 млрд гривен

Задолженность Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) перед Национальным банком на начало декабря 2017 года составляет 6,48 миллиарда гривен и перед Министерством финансов — 59,56 миллиарда гривен.

Об этом говорится в пресс-релизе ФГВФЛ.

“На начало декабря остаток задолженности Фонда составил 66,04 млрд грн, в том числе перед Минфином 59,56 млрд грн, перед НБУ — 6,48 млрд грн”,- говорится в сообщении.

Как сообщалось, по состоянию на 1 декабря 2017 года в реестре участников Фонда гарантирования насчитывается 89 банков-участников.

Общая сумма средств, которые аккумулированы Фондом, по состоянию на 1 декабря текущего года составляет 14,6 млрд грн.

Поступления в Фонд от регулярного сбора за период январь-ноябрь 2017-го составили 3,315 млрд грн.

Общая сумма средств, полученная вкладчиками банков, которые были переданы в управление Фонда после вступления в силу Закона Украины “О системе гарантирования вкладов физических лиц”, в рамках выплаты гарантированного возмещения по состоянию на 1 декабря 2017 года составила 87,7 млрд грн.