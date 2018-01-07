Что ждать от цен на машины в этом году?

В 2018 году импортные автомобили из ЕС подешевеют на 1% из-за снижения пошлины. По соглашению об ассоциации с Евросоюзом, Украина должна снизить пошлину на ввоз автомобилей из ЕС до 0. Но пока уровень ввозных ставок для бензиновых и дизельных авто из ЕС составляет от 9% до 10%. Согласно условиям евроассоциации, Украина может установить переходной период на 10 лет, что и сделала. То есть каждый год пошлина будет уменьшаться на 1%.

Но этот процент почти не ощутим, считает глава Всеукраинской автомобильной ассоциации импортеров и дилеров Олег Назаренко. Каждый год к машинам с двигателем внутреннего сгорания (ДВС) повышаются экологические требования. Производитель вынужден внедрять новые технологии, которые сделали бы автомобиль более безопасным экологически, что приводит к подорожанию самого автомобиля.

«Этот процент почти ничто, – говорит Олег Назаренко. – Это 90 – 100 долларов снижения [цены] на одном автомобиле. А машины дорожают из года в год, поскольку к ним выдвигается все больше экологических требований».

Если машина стоит 10 тысяч долларов, то уменьшение акциза на 1% – это лишь 100 долларов, которые существенно не влияют на стоимость автомобиля.

Украина могла бы сразу снизить пошлину до 0, что было бы заметней. Кроме пошлины, при растаможивании легкового автомобиля нужно заплатить акциз (зависит от объема двигателя) и налог на добавленную стоимость в 20%. Назаренко считает, что машины нужно освободить от всех налогов. Тогда автомобили станут доступнее и уменьшится количество ввоза машин без растаможки – на литовских и польских номерах.

На стоимость авто для конечного покупателя влияет ценовая политика производителя и курс гривны к валюте закупки. Поэтому небольшое очередное снижение ставок пошлины на авто из ЕС никак не повлияет на цены, соглашается с Назаренко директор по маркетингу группы компаний «АИС» Сергей Боровик.

«Евро к гривне, впрочем, к доллару также, растет в разы быстрее, чем снижаются ставки пошлин. Например, за год евро укрепился к доллару на 10 – 15%, то есть авто из ЕС в долларах стали дороже на 10 – 15%. Добавьте к этому девальвацию гривны», – говорит эксперт.

В валюте цены на автомобили за 2017 год не изменялись. Краткосрочные стоковые и прочие акции не в счет, подчеркивает специалист.

Но спрос на новые авто в Украине рос высокими темпами. Осенью рост прекратился, динамика ноября – с небольшим минусом к прошлому году, добавляет Боровик.

«Причина падения спроса последние месяцы – «литовцы», легальный б/у импорт, девальвация. По итогу года ожидаем емкость рынка новых авто около 80 000 единиц», – говорит Сергей Боровик.

2018-й год может стать рекордным по продажам подержанных автомобилей. В декабре 2018-го заканчивается действие введенных в 2016 году льготных ставок акциза для растаможки б/у машин,. Эти ставки сделали подержанные автомобили на 2000-4000 тыс. долларов дешевле. Если парламент не продлит действие закона, то авто подорожают с 2019-го.

Так, с начала 2017-го украинцы растаможили по льготному акцизу 50 309 б/у автомобилей. Это в 3,8 раза больше, чем за аналогичный период 2016-го. Количество ввезенных автомобилей в 2018 году вырастит не менее существенно, прогнозируют специалисты.

До вступления в силу закона акцизный налог был настолько большим, что налоговая нагрузка на подержанное транспортное средство достигала 90% – почти столько, сколько стоил этот автомобиль.

Украина с Нового года освобождает электромобили от налогов: НДС – 16,8%, и акцизного сбора – 109 евро. Останется только сбор в Пенсионный фонд – 4,8%.

От НДС и акциза электромобили освобождаются на год – до 31 декабря 2018 года. Также парламент избавил от НДС службы такси с электромобилями и услуги по прокату и лизингу электрических авто. Однако эти изменения еще должен подписать президент.

В ноябре 2015 года в Украине отменили 10%-ную пошлину на ввоз электрокаров. Из-за этого в стране в 2016 и 2017 годах удваивалось количество электромобилей.

Отмена НДС и акциза позволит увеличить продажи в десятки раз, считает Олег Назаренко. Это сделает электромобили на 17% дешевле, чем в Европе, прогнозирует сооснователь Tesla Club Ukraine Назар Шимоне-Давида. Например, в Польше НДС на электромобили – 23%. Сейчас в Украину ввозятся в основном подержанные электрокары. Но отмена налогов сравняет их в цене с авто на ДВС. Кроме того, Министерство инфраструктуры уже разрабатывает проект создания сети скоростных зарядных станций для электромобилей.