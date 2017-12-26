Промышленное производство Донецкой области в январе-ноябре сократилось

Объем промышленной продукции Донецкой области (без учета части зоны проведения антитеррористической операции) в январе–ноябре 2017 года по сравнению с январем–ноябрем предыдущего года уменьшился на 12,4%, в ноябре по сравнению с ноябрем 2016 года – на 10,3%, по сравнению с октябрем 2017 года производство возросло на 3,6%.

Прирост промышленного производства региона в ноябре 2017 года по сравнению с предыдущим месяцем достигнут, прежде всего, благодаря сезонному росту угледобычи, а также увеличению объемов продукции коксохимической и металлургической промышленности.

В производстве кокса и продуктов нефтепереработки прирост в ноябре по сравнению с октябрем 2017 года составил 1,1%, металлургическом производстве и производстве готовых металлических изделий – 3,7%, добыче каменного угля – 20,1%. В то же время технологическая цепочка “уголь-электроэнергия” завершилась спадом. В производстве, поставке и распределении электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха объем продукции в ноябре по сравнению с предыдущим месяцем уменьшился на 3,0%, в том числе в производстве, передаче и распределении электроэнергии – на 4,9%.

На динамику производства по сравнению с 2016 годом продолжали влиять последствия блокады грузовых перевозок на линии разграничения. В ноябре 2017 года по сравнению с ноябрем предыдущего года объем продукции уменьшился в металлургическом производстве и производстве готовых металлических изделий на 1,3%, производстве кокса и продуктов нефтепереработки – на 6,1%, машиностроении – на 6,5%, добывающей промышленности и разработке карьеров – на 19,5%, производстве, поставке и распределении электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха – на 24,5%.