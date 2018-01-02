В Украине медленно оживает промышленность

Промышленное производство в Украине в ноябре 2017 года по сравнению с ноябрем 2016 года повысилось на 0,3%. Такие данные обнародовала Государственная служба статистики.
При этом по сравнению с октябрем-2017 промпроизводство повысилось также на 0,6%. Этот показатель рассчитан с учетом корректировки на эффект календарных дней.
Как известно, в октябре промышленное производство выросло на 0,4%, а до этого падало. Например, в сентябре-2017 показатель стал ниже на 0,3%.
Госстат напомнил, что данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя, а также части зоны проведения антитеррористической операции.
В целом промпроизводство в Украине падало с 2012 по 2015 год с пиковым значением 13% снижения в год (2015). В 2016 году промышленное производство повысились впервые за указанный период, составив +2,4%.
Как сообщалось, промышленность России показала рекордное падение – статистические данные оказались значительно хуже прогнозов, потому выполнение прогноза российских властей стало практически невозможным.
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