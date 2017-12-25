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Какую избирательную систему поддерживают украинцы - опрос

Какую избирательную систему поддерживают украинцы - опрос

Украинцев не устраивает действующая избирательная система. Не хотят и возвращение к чистой мажоритарке или к пропорциональной системе с закрытыми списками.

Выбирая среди предложенных типов избирательных систем, относительное большинство (35%) граждан Украины выбрали пропорциональную систему с открытыми списками, свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова.

Практически одинаковый уровень поддержки чисто мажоритарной системы и существующей модели смешанной системы (16-17%). Меньше всего поддерживают пропорциональную систему с закрытыми списками (5%).

“Таким образом, ни существующая смешанная избирательная система, ни вариант выборов по пропорциональной системе с закрытыми списками”, ни мажоритарная система в “чистом” виде не набирают той подавляющей общественной поддержки, которая легитимизирует как консервацию действующей системы, так и возврат к уже испытанным ранее. Однако очевидно стремление значительной части общества – делать осознанный выбор во время голосования, и в значительной степени этот выбор направляется в сторону поддержки той или иной политической партии (которая смогла привлечь авторитетных людей), а не отдельной кандидатуры”, – отмечают социологи.

Исследование проведено Центром Разумкова с 22 по 27 сентября 2017 года среди 2008 респондентов во всех регионах Украины за исключением оккупированных территорий. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Как свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова, большинство украинцев (56%) считают демократию наиболее желательным типом государственного устройства, 18% – при определенных условиях готовы оказать предпочтение авторитаризму, 14% считают, что для них не имеет значения, демократический режим, или нет.

По материалам Зеркало Недели
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