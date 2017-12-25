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Столичные власти рассказали, сколько планируют заработать на городских парковках Киева

Столичные власти рассказали, сколько планируют заработать на городских парковках Киева

После принятия закона “по реформированию сферы парковки транспортных средств”, поступления в бюджет Киева увеличатся. Об этом заявил председатель бюджетной комиссии Киевсовета Андрей Странников, сообщает корреспондент УНН.

“Мы надеемся, что после принятия закона о парковке доходы Киева увеличатся. Для того чтобы говорить о конкретных цифрах – нам нужно увидеть окончательную редакцию принятого закона и уже сделать соответствующие расчеты. Я думаю, что на ближайшем заседании Киевсовета, которое будет корректировать бюджет города, мы сможем внести изменения в те цифры, которые касаются парковок”, – рассказал Странников.

Он добавил, что в принятом бюджете города на 2018 год доходы от парковки запланированы на уровне около 25 млн грн.

По материалам УНН
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