Облэнерго обязали платить украинцам за отключения электричества - юрист

Украинские облэнерго должны возмещать людям и предприятиям ущерб за отсутствие света. Потребителю достаточно выполнить лишь одно условие — не иметь долгов, вовремя оплачивать счета. Все остальное уже забота компании-энергопоставщика. Она должна справляться со всеми техническими проблемами и бесперебойно предоставлять электроэнергию. Если она этого не делает или делает с перебоями, то обязана уплатить неустойку — в размере двукратной стоимости непоставленной электроэнергии. А также возместить убытки, если они были, и моральный ущерб.

Об этом говорится в правовой позиции Верховного суда по делу №6-73цс17. Его выиграло частное лицо у Николаевоблэнерго.

«Люди нечасто судятся с поставщиками электроэнергии — они не очень крупные потребители, и ущерб у тех же квартир небольшой. Хотя есть и исключения из правил, например, в случае с частными домами. Где не только платят за свет по несколько тысяч гривен, но еще и дорогое оборудование могут потерять из-за сбоев в поставках электроэнергии. Имею в виду не только сгоревший холодильник или посудомоечную машину, но и отапливающий дом котел. Такой агрегат в зависимости от производителя и мощности может стоить и 20 тысяч гривен. И не каждый человек с легкостью сможет купить себе новый, потому и будет оформлять сначала претензию на поставщика электричества, а если он по ней откажется платить, то и в суд пойдет», — отметил старший партнер адвокатской компании «Кравец и партнеры» Ростислав Кравец.

Юристы признают, что без судов отечественные облэнерго очень редко соглашаются возмещать потребителям ущерб, возникший из-за перебоев со светом. Потому судебные иски — вынужденная мера.

К ним прибегают и промышленные потребители, которые намного больше теряют, когда остаются без электроэнергии.

Отечественные суды по-разному реагируют на иски потребителей электроэнергии. Юристы уверяют, что едва ли не по всем тяжбам с физлицами решения выносятся в пользу людей, а вот предприятию выиграть намного сложнее. Говорят, что судьи принимают во внимание суммы претензий, и стараются не вводить в большие убытки энергетиков. Особенно, если речь идет о государственных облэнерго.