Дмитрий Волошин: итоги IT сферы в Украине. Главные события и будущие перспективы

Рынок IT традиционно воспринимается как драйвер украинской экономики. Сфера стремительно растет, превосходя прогнозы и ожидания. При этом сказать, что Украина делает ставку на технологии, нельзя. Напротив, отечественный бизнес не спешит вкладываться в инновации. Это вполне логично, учитывая, что государство не способствует развитию сегмента: ограничения, бюрократия и другие подводные камни отпугивают инвесторов.

Потенциал IT велик, но должной поддержки нет. Пока нет. Что делать и как исправить ситуацию, разберем в этой колонке.

Рынок IT: год 2017-й

За последних два года рынок интернет технологий возрос на 22%. Структура рынка выглядит следующим образом: 83% занимает «железо», 7% — софт и оставшиеся 10% — IT-сервисы.

При взгляде «из космоса» рынок Украины очень похож на китайский в том, что касается структуры, и совсем не похож на американский, где сервисы, ПО и hardware распределены практически равномерно.

Главные потребители IT-решений в Украине — государственный и финансовый секторы. Что касается экспорта компьютерных и информационных услуг, в первой половине 2017 года его объем составил $1,256 млрд. Это на 18,3% больше, чем в 2016 году.

Среди главных тенденций IT-сферы хочется отметить бурное развитие онлайн-платформ, которые фактически тут же создали новую бизнес-модель. Виртуальная и дополненная реальности тоже в тренде. Искусственный интеллект и машинное обучение, внедрение чат-ботов, а также технология blockchain — те точки, на которые ориентируются украинские стартапы.

Про IT-достижения года

2017 год для IT-сферы ознаменовался несколькими положительными событиями. Так, к примеру, компания Luxoft создала довольно громкий инфоповод, который показал: украинский рынок технологий интересен. Luxoft, который входит в тройку крупнейших отечественных аутсорсеров, приобрел IT-разработчика IntroPro. Вдогонку появилась новость о том, что американская инвестиционная компания Morgan Stanley купила 7% акций Luxoft на сумму $138 млн.

В числе других важных достижений — открытие пространств UNIT.city и 1991 Civic Tech Center, победа Ajax System как лучшей охранной системы в мире по версии IFSEC. В числе успехов также нужно отметить раунд Grammarly, которые привлекли от инвесторов $110 млн. Это одна из крупнейших сделок года в рамках EdTech-отрасли не только в украинском масштабе, но и в мировом.

В ближайшем будущем нас ждут новые достижения. Например, пришедший в прошлом году в Украину Uber планирует разместить в Киеве главный офис CEE-региона.

Беря во внимания цифры и факты, можно оценить, насколько благоприятны условия для развития IT-сегмента и насколько он привлекателен для иностранных инвесторов. К сожалению, пока что мы не используем этот потенциал на 100%, и этот вопрос во многом касается государственной политики — о ней и поговорим.

Государственная политика

Вопрос участия государства в развитии IT лучше всего раскрывать с помощью сухих цифр и законопроектов, которыми занимается Кабинет Министров в настоящее время.

К примеру, посмотрим, на что в правительстве намерены тратить больше всего денег в следующем году? Ответ: оборонный сектор, ремонт дорог и программы субсидий.

При этом глава комитета ВРУ по вопросам информатизации и связи Александр Данченко прогнозирует инфляцию, превышающую 10%. Учитывая то, что дефицит бюджета будет покрываться за счет новых кредитов, выбранный курс трудно назвать развитием.

Теперь посмотрим на рынок труда. Украинские IT-специалисты прослыли «новой украинской элитой». И правда, их зарплаты выше, чем в других сферах. Но на ситуацию лучше смотреть в мировом масштабе.

По факту, Украина сильно отстает от Европы и США как в вопросе зарплат, так и в возможностях развития. Среднестатистический программист с опытом работы от 3 до 5 лет в США получает $100 000 в год, в Европе в среднем $55 000, а украинский специалист — $19 000 в год.

Поэтому Украина стабильно экспортирует светлые умы за рубеж. И дело не только в зарплатах как таковых: привлекают интересные проекты, шанс учиться у лучших, стабильность и перспективы.

В числе существенных недоработок можно назвать отсутствие официального статуса криптовалют и проблемы в кибербезопасности государственных учреждений. Например, в ходе массовых ransomware-атак в прошедшем году под удар попал сайт «Укрзалізниці». Впрочем, под атаку тогда попали не только украинские компании.

Но есть и достижения. Так, бизнес — в том числе и IT-компании — в следующем году, хочется верить, избежит привычных «маски-шоу». Государственная регуляторная служба, Офис эффективного регулирования и Минэкономразвития запустили пилотную версию онлайн-базы проверок , которые планируются на 2018 год.

Что делать? План на 2018 год

Ситуация с IT-сегментом вовсе не безвыходная. Курс на развитие подразумевает ряд шагов от государства. И в первую очередь именно внедрение технологий поможет государству работать эффективнее.

Так, немалую роль в формировании дефицита бюджета играют затраты на содержание госаппарата — удовольствие не из дешевых. Некоторые статьи расходов можно было бы сократить благодаря технологическим решениям.

К примеру, количество внутренних и внешних командировок чиновников можно сократить за счет онлайн-конференций. Электронный документооборот, электронное правительство — все это поможет сократить административные затраты.

Конечно, чтобы внедрить подобные решения, нужны инвестиции в инфраструктуру, но в перспективе такая стратегия поможет сэкономить.

В числе главных ожиданий IT стоит отметить полноценный запуск PayPal, определение статуса криптовалют, запуск 4G и новые стандарты финансового регулирования, которые упростят работу с валютными платежами и процесс инвестирования и последующего вывода средств.

Итоги и перспективы

Для серьезных тактических шагов нужна политическая воля. Предположим, есть целый ряд цифровых проектов, направленных на экономию бюджетных средств. Что нужно для реализации этих проектов? Послабление и упрощение: создание фондов частно-государственного партнерства для инвестирования в IT, лояльный порядок налогообложения, отсутствие препятствий для иностранных инвесторов и специалистов.

Необходимо принять закон о меценатстве, который позволит инвестировать в образование. IT-компаниям нужна независимость, поэтому они должны выйти из-под влияния фискальных и силовых органов. Ни один инвестор не будет вкладывать свои деньги в экосистему, где царят коррупция и бюрократизм.

IT-сегменту поможет внедрение цифровой экономики, где государство и граждане работают сообща, причем первые ростки уже есть (например, внедрение электронного билета на городской транспорт).

Украина перспективна, ее потенциал огромен. Все, что нужно сделать государству, это повернуться к инновациям лицом и наконец понять, что за ними будущее.

Дмитрий Волошин, сооснователь и CTO маркетплейса для поиска онлайн-репетиторов Preply