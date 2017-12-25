Обнародованы зарплаты мэров украинских городов (инфографика)

«Движение Честно» обнародовало инфографику относительно зарплат украинских мэров за 2016 год.

Самая высокая годовая зарплата в размере 385 тыс. 719 гривен у мэра Запорожья Владимир Буряк.

На втором месте глава Львова. Андрей Садовый за год зарабатывает 371 тыс. 714 гривен. А вот самая большая разница между средней зарплатой в регионе и оплатой труда мэра – в Тернополе. Господин Надал зарабатывает более чем в 6,5 раза больше, чем обычный тернополянин.

