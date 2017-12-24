Расширили список товаров, которые запрещено ввозить из России

В Украине продлен запрет на ввоз российских товаров до 31 декабря 2018 года.

Запрет на российские товары введен с 10 января 2016 года постановлением правительства от 30 декабря 2015 года “О запрете ввоза на таможенную территорию товаров происхождением из России”, пишет “Сегодня”.

К списку запрещенных российских товаров добавили полиэтилен, поливинилхлорид – бесцветную, прозрачную пластмассу. Кроме этого, в список вошли сульфат аммония и смеси нитрата аммония с карбонатом кальция или прочими неорганическими веществами, не являющимися удобрениями.

В общем, на территорию Украины запрещено ввозить российское мясо, рыбу, крупы, хлебобулочные изделия, водку, пиво, сигареты, кондитерские изделия, корма, ряд химикатов и железнодорожного оборудования.

Решение о запрете ввоза российских товаров – ответ на решение правительства РФ запретить с 1 января 2016 года ввозить на свою территорию украинские продукты.