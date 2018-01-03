Назвали профессии общегосударственного значения

Кабинет министров расширит список наиболее востребованных профессий на рынке.
Об этом заявил вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко.
Минобразования провело исследование необходимых на рынке труда профессий. Следовательно, к списку могут добавить еще 6 профессий. Это слесарь-ремонтник, слесарь-инструментальщик, слесарь механосборочных работ, машинист дорожно-строительных машин, сварщик и монтажник систем утепления зданий.
Для освоения этих профессий с первого сентября следующего года подготовят 2,2 тыс. мест.
Подготовка специалистов по этим специальностям обойдется государству в 15 млн грн.
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