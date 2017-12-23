Bosch инвестировала в криптовалюту для интернета вещей

Венчурный фонд Robert Bosch Venture Capital (RBVC) объявил о «значительных» — конкретный размер не называется — инвестициях в токены IOTA, которые выпустил стартап, специализирующийся на создании распределенной платежной системы для интернета вещей, пишет VentureBeat.

Для RBVC, дочерней компании Bosch, — это стратегические инвестиции, так как немецкий производитель делает серьезную ставку на интернет вещей.

IOTA — это первая технология распределенных регистров (DLT), которая пошла дальше блокчейна и позволяет безопасно автономно передавать данные и деньги (микроплатежи) между отдельными устройствами. Представьте себе автомобиль, который с помощью сенсоров обнаруживает неполадку, и отправляет заказ в Bosch на замену детали. Технология IOTA уже провела более $10 млрд в виде транзакций, и активно используется для автоматической оплаты зарядки электромобилей, а также парковки.

Все это делает инвестиции в IOTA, которая провела ICO в ноябре этого года, выгодным вложением (ее токены выросли на 400% с момента размещения). По мнению соучредителя фонда IOTA Доминика Шинера, в течение пяти лет большая часть инфраструктуры станет подключенной и автоматизированной, с интеллектуальными устройствами, датчиками, создающими распределенные сети.

«Осталось решить проблемы, связанные с платежами и безопасностью, но как раз здесь поможет блокчейн, — говорит он. — Мы работаем не только над автоматизацией устройств, но и над тем, чтобы они могли взаимодействовать друг с другом в собственной экономике. Это действительно раскроет потенциал интернета вещей».

RBVC поможет в индустриализации технологии IOTA, связав команду стартапа с промышленными экспертами.