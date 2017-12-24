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Илон Маск показал мощнейшую ракету Falcon Heavy

Илон Маск показал мощнейшую ракету Falcon Heavy

Основатель компания SpaceX и Tesla опубликовал несколько фотографий, на которых запечатлена мощнейшая грузоподъемная ракета SpaceX — Falcon Heavy. В будущем она сменит ракету Falcon 9 (которая используется в настоящее время), и будет задействована в различного рода полетах.

Снимки Маск опубликовал на своей Twitter-странице. Ракета состоит из трех блоков, каждый из которых оснащен девятью двигателями. В этой ракете элементы также будут многоразовыми, за счет чего компания намерена сэкономить.
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Ракета относится к числу мощнейших, и способных вывести 63,5 тонны груза на околоземную орбиту.

По материалам Корреспондент.net
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