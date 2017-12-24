Илон Маск показал мощнейшую ракету Falcon Heavy

Основатель компания SpaceX и Tesla опубликовал несколько фотографий, на которых запечатлена мощнейшая грузоподъемная ракета SpaceX — Falcon Heavy. В будущем она сменит ракету Falcon 9 (которая используется в настоящее время), и будет задействована в различного рода полетах.
Снимки Маск опубликовал на своей Twitter-странице. Ракета состоит из трех блоков, каждый из которых оснащен девятью двигателями. В этой ракете элементы также будут многоразовыми, за счет чего компания намерена сэкономить.
Ракета относится к числу мощнейших, и способных вывести 63,5 тонны груза на околоземную орбиту.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украинцы начали получать вдвое меньше субсидий на оплату ЖКУ14 ч. назад - 2638 23
Каждый украинец заплатил 3 тысячи гривен за спасение ПриватБанка - эксперт12 ч. назад - 14119 15
С начала 2018 года портовые тарифы уменьшатся на 20%5 ч. назад - 231 4
Ровно два слоя графена смогут остановить пулю18 ч. назад - 3336 4
Илон Маск показал мощнейшую ракету Falcon Heavy53 мин. назад - 217 3
Каждый украинец заплатил 3 тысячи гривен за спасение ПриватБанка - эксперт12 ч. назад - 14119 15
Dragon Capital спрогнозировал курс гривны в 2018 году8 ч. назад - 3913
Ровно два слоя графена смогут остановить пулю18 ч. назад - 3336 4
Украинцы начали получать вдвое меньше субсидий на оплату ЖКУ14 ч. назад - 2638 23
Microsoft удалила Chrome из Windows Store из-за безопасности и надёжности19 ч. назад - 2271
Изобретено «вечное» стекло для смартфоновВчера, 15:10 - 1364
Российские учёные научились дышать жидкостью21.12.2017, 15:10 - 3043 18
Капсула Hyperloop One установила новый рекорд скорости20.12.2017, 15:10 - 1974 6
Самый большой в мире самолет впервые выкатили на взлетную полосу (фото, видео)19.12.2017, 15:10 - 5315 2
В Китае запустили крупнейшую в мире плавучую фотоэлектростанцию (видео)18.12.2017, 15:10 - 1744 1
Криптовалюты , рынок криптовалютВалютний ринок
MonobankОбслуговування в українських банках (гарне і погане)
Українці почали отримувати вдвічі менше субсидій на...Обговорення статей
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обмРинок нерухомості
Позики під заставуРозміщення коштів