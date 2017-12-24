Украина с начала года экспортировала более 20 млн тонн зерновых

С начала года Украина экспортировала более 20 млн тонн зерновых культур. Об этом сообщает пресс-служба Госпродпотребслужбы.

“С начала текущего маркетингового года Украина экспортировала более 20 млн тонн зерновых культур, в частности, почти 11 млн тонн пшеницы (в том числе продовольственной – почти 6,1 млн тонн, фуражной – 4,9 млн тонн), ячменя – 3,7 млн тонн, кукурузы – 4,8 млн тонн”, – говорится в сообщении.

Отмечено, что за аналогичный период прошлого маркетингового года было экспортировано 21,6 млн тонн зерновых, в частности 11 млн тонн пшеницы (в том числе продовольственной – более 6,2 млн тонн и фуражной пшеницы – 4,8 млн тонн), ячменя – 4,2 млн тонн, кукурузы – 6,1 млн тонн).

Также в рамках текущего маркетингового года было экспортировано почти 3,1 млн тонн масличных культур, в том числе: рапса – 1,9 млн тонн, сои – почти 1,2 млн тонн. По состоянию на аналогичную дату прошлого года экспорт масличных составил почти 2,1 млн тонн (в том числе рапса – 0,87 млн тонн, сои – 1,2 млн тонн).