Наличные постепенно выходят из оборота по всему миру

Медленная смерть наличных денег стала глобальным явлением. Смарт-карты и мобильные платежи постепенно перемещают мир в безналичное общество, и центробанки все большего числа стран отказываются от чеканки мелочи, пишет ECNS.

Постепенно монеты и бумажные наличные деньги теряют свою популярность в крупнейших экономиках мира. В 2011 году монетный двор США приостановил производство «президентских» монет номиналом 1 доллар США, «чтобы снизить издержки и повысить эффективность», по словам Тима Гейтнера, который в то время являлся секретарем казначейства.

Американские потребители отказываются от наличных, когда речь заходит о бытовых счетах и покупках в супермаркетах. В прошлом году только 24% опрошенных Gallup респондентов использовали наличные для оплаты основных товаров по сравнению с 36% в 2011 году.

«Большинство клиентов используют системы электронных платежей, такие как Venmo, Paypal или Apple Pay для обработки своих счетов, — говорит Лиза Уитсон, владелец супермаркета в Техасе. — Только те, кто покупает несколько предметов, обычно используют бумажную валюту или монеты для оплаты, а стоимость таких покупок обычно меньше $10».

Покупатели в Южной Корее ведут себя так же, как американцы. Опрос Банка Кореи показал, что только 20% его клиентов используют наличные деньги для покупки основных товаров. Эта тенденция позволила сократить производство монет.

В 2012 году Канада прекратила чеканить монеты номиналом в 1 цент — впервые с 1858 года. Себестоимость канадского «пенни» составляла 1,6 цента, поэтому правительство рассчитывает сэкономить C$11 млн ($8,6 млн) в год, отказавшись от мелкой монеты. «Пенни занимают слишком много места на наших комодах, — говорит Джим Флаэрти, бывший министр финансов Канады. — Поэтому мы перестанем их делать».

Австралия идет по аналогичному пути. Росс Макдиармид, глава Королевского австралийского монетного двора, подтвердил, что монеты страны номиналом в 5 центов исчезнут в ближайшие пять-десять лет.