Эстония могла бы стать первой европейской страной, которая введет государственную криптовалюту. По словам главы программы электронного гражданства, ее обладатели смогут подтверждать эсткойнами свою личность, а также оплачивать им некоторые товары и услуги. Также страна собирается проводить ICO на государственной платформе. Однако центробанк Эстонии и ЕЦБ идею пока не поддержали.

Управляющий директор программы электронного гражданства Эстонии Каспар Корюс опубликовал в Medium план разработки государственной криптовалюты — эсткойна, а также описал систему проведения ICO под эгидой государства. Как отмечает Reuters, инициатива исходит от управления электронного гражданства, а не от правительства Эстонии. Центробанк страны в обсуждении проекта также не участвовал.

Согласно плану Корюса, эсткойн станет валютой для 27 000 обладателей электронного гражданства Эстонии. Программа e-residency действует в стране с 2014 года и позволяет гражданам других стран открывать в Эстонии бизнес и счета в банках, а также вести удаленное управление делами. За это виртуальный резидент вносит ежемесячную плату и оплачивает услуги юристов и бухгалтеров. К 2025 году Эстония планирует увеличить количество цифровых граждан до 10 млн.

Запуск криптовалюты для электронных резидентов должен увеличить приток инвестиций в страну, считает Каспар Корюс. Даже без эсткойна программа виртуального гражданства принесла Эстонии €14,4 млн.

С помощью криптовалюты виртуальные граждане смогут получать бонусы, подтверждать свою личность, а также расплачиваться эсткойнами так же, как и евро. «Все три модели жизнеспособны, и их можно воплотить, не вызывая беспокойства у ЕЦБ», — пишет Корюс. Ранее ЕЦБ раскритиковал инициативу Эстонии. По словам регулятора, ни одна из стран ЕС не имеет права вводить собственную валюту, в том числе и цифровую.

Корюс подчеркивает, что эсткойн не будет конкурировать с евро, так как формально будет считаться токеном, а не денежной единицей. Однако третий сценарий применения криптовалюты как раз предполагает использование эсткойна в качестве альтернативы евро. В таком случае криптовалюта будет привязана к курсу евро, а банки будут обязаны принимать ее как равную валюту.

В своей публикации Корюс также затронул проблему проведения ICO. По его мнению, первичное размещение монет стало слишком популярной практикой, которая не всегда проводится законно. Поэтому Эстония не планирует привлекать как можно больше ICO-инвесторов. Вместо этого страна позволит отобранным компаниям использовать для торгов токенами платформу системы электронного гражданства. Также Эстония готова поучаствовать в подготовке новых законопроектов на уровне ЕС. Корюс заметил, что после заявления о запуске эсткойна количество заявок на электронное гражданство выросло, и причиной этому послужила как раз возможность проводить ICO.

В середине декабря правительство Эстонии объявило о создании Агентства для развития рынка криптокапитала. Новая организация планирует привлекать криптоактивы, открывать специализированные биржи, а также спонсировать стартапы и помогать им в проведении ICO.