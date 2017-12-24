Red Hat вышла на годовую выручку в $3 млрд

Производитель программного обеспечения с открытым исходным кодом Red Hat завершил третий финансовый квартал с выросшей на 22% выручкой благодаря высокому спросу на корпоративные решения.
За отчётный период, соответствующий календарному сентябрь–ноябрь 2017 года, продажи Red Hat составили $745 млн против $615,3 млн за аналогичный отрезок времени 2016-го. Чистая прибыль подскочила почти на 50 % до $101 млн.
Исполнительный вице-президент и финансовый директор Red Hat Эрик Шандер (Eric Shander) говорит, что компания вышла на годовую выручку в $3 млрд. Как отмечает издание ZDNet, с учётом текущих темпов роста доходов Red Hat может стать первым производителем софта Open Source с квартальными продажами от $1 млрд.
В последнее время компания наблюдает за всплеском спроса на флагманскую операционную систему Red Hat Enterprise Linux со стороны корпоративных клиентов. Благодаря этому продукту доходы Red Hat от продаж подписок поднялись до $656,8 млн с $543,3 млн в третьем квартале прошлого финансового года.
По словам главы Red Hat Джима Уайтхерста (Jim Whitehurst), финансовому подъёму способствует сильный спрос на гибридные облачные технологии, в том числе на контейнерные платформы.
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