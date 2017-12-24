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С начала 2018 года портовые тарифы уменьшатся на 20%

С начала 2018 года портовые тарифы уменьшатся на 20%

Кабинет министров Украины снизил портовые тарифы на 20% с 1 января 2018 года. Об этом сообщил в своем Facebook министр инфраструктуры Владимир Омелян.

“Наконец-то сегодня выпущено постановление правительства о снижении отчислений с чистой прибыли Администрации морских портов Украины в государственный бюджет с 75% до 50% и снижении портовых тарифов на 20% с 1 января 2018 года. Теперь должны успеть это сделать”, – написал он.

Напомним, Мининфраструктуры еще в апреле 2017 года предложило КМУ снизить портовые тарифы и сборы.

По материалам УНН
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