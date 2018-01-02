Биткойн всегда будет нишевым продуктом для гиков - экономист

Главный экономист голландского банка ING уверен, что биткойн никогда не станет популярным среди масс. Интересоваться криптовалютой будут только «техногики», а также алармисты, которых беспокоит инфляция и вопросы приватности. Главная причина непопулярности криптовалюты, по мнению эксперта, — это высокая волатильность.

Новости о запуске фьючерсов на биткойны подогрели курс криптовалюты: в декабре BTC впервые преодолел отметку в $20 000, однако на данный момент цена криптовалюты ниже $18 000. Волатильность — основная проблема биткойна, уверен главный экономист голландского банка ING Теунис Бросенс. Эксперт опубликовал аналитический отчет, в котором дал биткойну критическую оценку от имени банка.

«Однажды, когда волна хайпа спадет, биткойн вновь станет нишевым продуктом, каким он был в начале своего существования. Пользоваться им будут техногики, озабоченные своей приватностью люди, а также те, кто боится (гипер)инфляции традиционных валют. В число пользователей попадут и те, кто хочет обойти банковскую систему из идеологических или преступных соображений», — пишет Бросенс.

В этом вопросе экономист совпадает по взглядам с главой JPMorgan Джейми Даймоном, который в сентябре назвал биткойн валютой наркоторговцев и убийц. Бросенс настроен не так радикально, но при этом он убежден, что биткойну нечего предложить широкой аудитории. Сама суть криптовалюты делает ее недоступной для масс, считает эксперт.

Но главная проблема заключается в отсутствии стабильности. «Расклад, при котором сегодня за одну сумму ты купишь большой латте, а завтра за ту же сумму маленький эспрессо, мало кого устраивает», — цитирует Бросенса CoinDesk.

Как и большинство экспертов, экономист ING подчеркивает, что критикует криптовалюты, но не лежащую в их основе технологию блокчейна: «Блокчейн обеспечит прогресс во многих сферах — от здравоохранения до нотариальных услуг и выборов, так что да здравствует блокчейн».

Многие экономисты и финансисты признают, что биткойн несостоятелен как валюта. Недавно министр финансов Японии заявил, что BTC пока не заслуживает доверия и еще не утвердился как валюта.