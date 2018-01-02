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ТОП-20 стран Европы по объемам продаж автомобилей

ТОП-20 стран Европы по объемам продаж автомобилей

Автомобильный рынок Европы на подъеме: за первые 11 месяцев 2017 года продажи новых авто выросли на 4,1%. Таковы данные Европейской ассоциации производителей автомобилей (ACEA).

В январе-ноябре в Европейском Союзе было продано более 14 млн машин. Крупнейшим рынком сбыта для мирового автопрома стала Германия. За 11 месяцев немцы купили более 3 млн автомобилей. По сравнению с прошлым годом продажи выросли на 3%.

На втором месте по итогам 11 месяцев разместилась Великобритания с показателем 2,4 млн авто. Последнее время британский авторынок постоянно сокращается: продажи падают уже несколько месяцев подряд. В январе-ноябре спрос просел на 5%.

Пока по итогам полугодия британцам удается удерживаться на второй позиции. Но в мае в списке крупнейших авторынков Европы страна уже опускалась на четвертое место.

Третье место занимает Франция, которая почти достигла отметки в 2 млн автомобилей. С января по ноябрь включительно французский автомобильный рынок вырос на 5,3%.

В спину Франции дышит Италия, где в 2017 году успели продать всего на несколько десятков тысяч автомобилей меньше, чем французы. За 11 месяцев итальянский авторынок вырос на 8,7%.

Пятерку лидеров замыкает Испания с показателем, перевалившим за отметку в миллион автомобилей. В январе-ноябре испанцам удалось продать на 7,8% больше автомобилей, чем в за тот же период прошлого года.


*По результатам продаж в январе-ноябре 2017 года.

По материалам CarDiagram
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