71% европейцев не хотят беспилотных автомобилей

По данным опроса, проведенного исследовательской компанией Ipsos MORI для Mazda, 71% не хочет отказываться от вождения, и всего 29% приветствуют появление беспилотного транспорта.

То, что подавляющее большинство опрошенных (всего в исследовании принимало участие 11 008 взрослых) вовсе не желает пересаживаться с кресла водителя на пассажирские места, удивило даже представителей Mazda, которые ожидали, что мнения разделятся примерно наполовину или даже в пользу беспилотников, как в докладе «Беспилотное будущее», составленном компаниями Sam Schwartz, Arcadis и HR&A. К примеру, исследовательский центр RAND считает, что беспилотники будут спасать ежегодно 3000 жизней и их стоит внедрять как можно скорее.

Еще более поразительно то, что возраст не имел большого значения в распределении ответов. Самая юная группа, от 18 до 24 лет, так же разделилась на две трети и одну треть, и первые утверждали, что даже несмотря на появление доступных беспилотников они продолжат сами водить машину, а вторые предпочтут, чтобы их возили. И в возрасте 70+ ответы были такими же.

Следует также отметить, что опрос проводился в Европе, где ручная коробка передач распространена больше и вождение, чаще всего, требует большего внимания, чем на длинных и скучных трассах Америки. С другой стороны, одержимость американцев «свободой» и среднестатистическое недоверие к институтам власти и новым технологиям могут сделать из них еще больших противников беспилотного транспорта, пишет Gas2.

Еще одним неоднозначным последствием внедрения автономного транспорта станет, по мнению аналитиков Morgan Stanley, то, что возрастет потребление алкоголя. Пассажиры беспилотников смогут употреблять спиртное до, после и во время поездки без каких-либо ограничений, что непременно скажется на росте алкогольного рынка.