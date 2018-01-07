Как будут сносить хрущевки в Украине

В 2018 году будет окончательно доработан и принят в новой редакции закон о реконструкции устаревшего жилого фонда, сообщил замминистра регионального развития, строительства и ЖКХ Лев Парцхаладзе. По его словам, только в Киеве насчитывается около 3,2 тысячи таких объектов (преимущественно, хрущевок и сталинок).
По заказу министерства ГП «Украинский государственный НИИ проектирования городов «Дипромисто» им. Ю.Н.Билоконя уже разработал концепцию будущих законодательных изменений. Как ожидается, ее обсуждение, доработка и представление заказчику готового текста законопроекта закончится в январе 2018-го.
Фактически это будет новая редакция существующего с 2007 года, но реально не действующего закона о комплексной реконструкции кварталов (микрорайонов) устаревшего жилфонда.
Одной из главных проблем является отселение жителей из сносимых или реконструируемых зданий. Где и какое жилье они получат в качестве компенсации.
Разработчики говорят, что стартовые дома желательно строить в пределах того же района или микрорайона. В то же время в Минрегионе отмечают, что предлагать жилье для расселения жильцов можно в пределах населенного пункта.
Впрочем, инвестор, чтобы договориться с жильцами, будет иметь право купить им жилье как в старом, так и новом доме в любом районе города.
Пока предлагается обменивать старое жилье на новое по такому принципу: количество комнат и площадь квартиры в старом доме должна равняться такому же количеству и площади в новом. Независимо от количества прописанных в квартире жильцов.
Чтобы не пострадали интересы очередников на получение жилья, их вопросы предлагается решать отдельно от тех, кто не стоит на квартирном учете. Вот им как раз дадут новую жилплощадь, исходя из нормативов на каждого прописанного на день, когда было принято решение о проведении реконструкции.
Таким образом, попытки массовой регистрации всех дальних родственников в доме под снос не будут иметь экономического смысла. Разве что знакомые из мэрии успеют шепнуть кому-то на ушко о дате будущего решения.
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