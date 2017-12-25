Китай представил трехлетний план победы в гонке ИИ

Страна представила план, по которому за ближайшие три года планирует прийти к мировому лидерстве в ИИ, пишет Digital journal. План поддерживается на самых верхних уровнях власти и вытекает из общей концепции страны по выходу в мировые технологические лидеры.

В Китае уже действует ряд крупных программ по выходу в технологические лидеры. Одна из самых известных и масштабных называется Made in China 2025. Стратегия, принятая еще в 2015 году, предусматривает достижение полной технологической независимости КНР — от производства чипов до выпуска беспилотных автомобилей. Весной страна анонсировала, что инвестирует в нее $300 млрд. Для остального мира это стало очевидным знаком о планах Китая о экономическом завоевании мира.

Если Made in China 2025 широкая программа направленная на всю промышленность, образование и науку, то у каждой из отраслей есть своя более узкая. Особенно это касается искусственного интеллекта. По этому поводу у Китая огромные планы. По последним данным, страна собралась уже к 2030 году стать безоговорочным лидером в этом направлении, и уже сегодня делает все необходимое для этого, агрессивно подбрасывая денег для нужд индустрии.

Трехлетний план является более подробным изложением глобального плана до 2030 года. Сейчас Государственный совет Китайской Народной Республики вместе с Министерством промышленности и информационных технологий подробно объясняют, как собираются способствовать развитию искусственного интеллекта с 2018 по 2020 год. Основные пункты плана касаются массового производства чипов специально для ИИ, разработке ИИ-технологий, в том числе для медицинских целей и создание роботов для облегчения жизни всех слоев населения.

Также среди обещаний — переход производства в более экологически дружелюбный формат. Китайские власти планируют добиваться этого в том числе благодаря повышению эффективности производства в ближайшие 3 года и сокращению энергопотребления на 10% уже к 2020 году. Отдельная часть плана посвящена повышению контроля со стороны Большого брата. ИИ будет внедряться во все сферы: поиск преступников, кредитование, отслеживание людей внутри страны, прогнозирования уровня преступлений. Так что ИИ для Китая превращается в национальную идею.