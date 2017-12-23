Bosch инвестирует 20 млрд евро в производство аккумуляторов

Если компании удастся построить завод по производству аккумуляторных батарей мощностью 200 ГВт*ч к 2030 году, она займет 20% рынка и выйдет на лидирующие позиции, пишет Electrek.
Bosch — один из крупнейших в мире поставщиков для автопроизводителей, и компания инвестирует огромные средства в запчасти для электрокаров, чтобы поддержать электрификацию отрасли. Однако, до недавнего времени Bosch не производила один из важнейших компонентов — аккумуляторные батареи.
Год назад компания купила стартап по производству твердотельных аккумуляторных батарей Seeo Inc, и с тех пор изредка делилась планами о выводе на рынок новой технологии к 2020 году — блоков батарей мощностью 50 кВт*ч и весом 190 кг. Тем не менее, речи о производстве аккумуляторов не было. Но судя по последним комментариям дирекции, именно этим Bosch собирается заняться в 2018 году.
По словам главного исполнительного директора компании Фолькмара Деннера, Bosch может инвестировать €20 млрд, чтобы к 2030 году создать завод по производству аккумуляторных батарей мощностью 200 ГВт*ч. «Если мы займем даже 20% рынка в этой отрасли, это обеспечит нам лидирующие позиции. Тем не менее, для нас такие вложения довольно рискованны. И не в финансовом плане — с этим у Bosch проблем нет. Но с точки зрения бизнеса подобные решения надо просчитывать максимально осторожно», — объяснил Деннер. Он также добавил, что если компания начнет производить аккумуляторы, то это будет новое поколение твердотельных батарей.
Если Bosch примет такое решение, то это будет крупнейшая инвестиция в производство аккумуляторных батарей в истории. Даже Gigafactory 1 Tesla в Неваде, которая пока считается самым крупным в мире заводом в этой отрасли, будет обладать производственной мощностью 105 ГВт*ч.
Но интереснее всего именно решение компании сконцентрироваться на выпуске твердотельных аккумуляторных батарей. Пока они гораздо безопаснее литий-ионных батарей, но у них много своих недостатков (например, более низкая проводимость электролита и пробелы в слоях, которые приводят к коротким замыканиям). Кроме того, пока никто не производил их в достаточно большом размере и по цене, способной конкурировать с литий-ионными аккумуляторами. Инвестиции в €20 млрд вполне могут это исправить.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украинцы начали получать вдвое меньше субсидий на оплату ЖКУ14 ч. назад - 2667 24
Каждый украинец заплатил 3 тысячи гривен за спасение ПриватБанка - эксперт12 ч. назад - 14575 16
С начала 2018 года портовые тарифы уменьшатся на 20%5 ч. назад - 231 4
Ровно два слоя графена смогут остановить пулю18 ч. назад - 3364 4
Илон Маск показал мощнейшую ракету Falcon Heavy56 мин. назад - 239 3
Каждый украинец заплатил 3 тысячи гривен за спасение ПриватБанка - эксперт12 ч. назад - 14575 16
Dragon Capital спрогнозировал курс гривны в 2018 году8 ч. назад - 3973
Ровно два слоя графена смогут остановить пулю18 ч. назад - 3364 4
Украинцы начали получать вдвое меньше субсидий на оплату ЖКУ14 ч. назад - 2667 24
Microsoft удалила Chrome из Windows Store из-за безопасности и надёжности19 ч. назад - 2302
Изобретено «вечное» стекло для смартфоновВчера, 15:10 - 1364
Российские учёные научились дышать жидкостью21.12.2017, 15:10 - 3043 18
Капсула Hyperloop One установила новый рекорд скорости20.12.2017, 15:10 - 1974 6
Самый большой в мире самолет впервые выкатили на взлетную полосу (фото, видео)19.12.2017, 15:10 - 5315 2
В Китае запустили крупнейшую в мире плавучую фотоэлектростанцию (видео)18.12.2017, 15:10 - 1744 1
Валютный рынок в контекстеВалютний ринок
MonobankОбслуговування в українських банках (гарне і погане)
Українці почали отримувати вдвічі менше субсидій на...Обговорення статей
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обмРинок нерухомості
Позики під заставуРозміщення коштів