Bosch инвестирует 20 млрд евро в производство аккумуляторов

Если компании удастся построить завод по производству аккумуляторных батарей мощностью 200 ГВт*ч к 2030 году, она займет 20% рынка и выйдет на лидирующие позиции, пишет Electrek.

Bosch — один из крупнейших в мире поставщиков для автопроизводителей, и компания инвестирует огромные средства в запчасти для электрокаров, чтобы поддержать электрификацию отрасли. Однако, до недавнего времени Bosch не производила один из важнейших компонентов — аккумуляторные батареи.

Год назад компания купила стартап по производству твердотельных аккумуляторных батарей Seeo Inc, и с тех пор изредка делилась планами о выводе на рынок новой технологии к 2020 году — блоков батарей мощностью 50 кВт*ч и весом 190 кг. Тем не менее, речи о производстве аккумуляторов не было. Но судя по последним комментариям дирекции, именно этим Bosch собирается заняться в 2018 году.

По словам главного исполнительного директора компании Фолькмара Деннера, Bosch может инвестировать €20 млрд, чтобы к 2030 году создать завод по производству аккумуляторных батарей мощностью 200 ГВт*ч. «Если мы займем даже 20% рынка в этой отрасли, это обеспечит нам лидирующие позиции. Тем не менее, для нас такие вложения довольно рискованны. И не в финансовом плане — с этим у Bosch проблем нет. Но с точки зрения бизнеса подобные решения надо просчитывать максимально осторожно», — объяснил Деннер. Он также добавил, что если компания начнет производить аккумуляторы, то это будет новое поколение твердотельных батарей.

Если Bosch примет такое решение, то это будет крупнейшая инвестиция в производство аккумуляторных батарей в истории. Даже Gigafactory 1 Tesla в Неваде, которая пока считается самым крупным в мире заводом в этой отрасли, будет обладать производственной мощностью 105 ГВт*ч.

Но интереснее всего именно решение компании сконцентрироваться на выпуске твердотельных аккумуляторных батарей. Пока они гораздо безопаснее литий-ионных батарей, но у них много своих недостатков (например, более низкая проводимость электролита и пробелы в слоях, которые приводят к коротким замыканиям). Кроме того, пока никто не производил их в достаточно большом размере и по цене, способной конкурировать с литий-ионными аккумуляторами. Инвестиции в €20 млрд вполне могут это исправить.