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Роботов научили чувствовать боль

Роботов научили чувствовать боль

Специалисты из японских университетов Тохоку и Хокайдо создали робота, который чувствует боль.

Для разработки применили специальную “нервную систему”. Теперь машина может чувствовать боль, показывать ее и даже адаптироваться к физическим увечьям.

Робота оснастили системой, которая классифицирует боль по уровню и может соответственно на него реагировать.

Во время эксперимента работу ампутировали ногу. Было заметно, что робот сопротивлялся и действительно чувствовал боль.

Благодаря разработке работы в будущем смогут лучше реагировать на опасные ситуации, защищая от них и себя, и людей. Подобная технология может появиться на рынке уже в 2020 году. В планах разработчиков – создать также кровеносную систему для роботов.

По материалам Газета по-Украински
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