В Китае построят самое мощное в мире судно c кранами

Китайская судостроительная компания China Merchants Industry Holdings (CMIH) выиграла тендер на проектирование и строительство самого большого в мире полупогружного кранового судна (SSCV). OOS Zeelandia будет работать на сжиженном природном газе (LNG).
О совместной работе над проектом китайская верфь и голландский холдинг OOS International Group B.V. сообщили в декабре 2017 на Форуме по сотрудничеству между ЕС и КНР в сфере Blue Industry, который проходил в китайском Шеньджене. Однако, по словам гендиректора OOS International Group B.V. Леона Овердульве, меморандум о взаимопонимании между сторонами был подписан еще в июле 2017-го.
Плавучий кран на полупогружной платформе OOS Zeelandia станет самым мощным из когда-либо построенных судов класса SSCV. На судне будет установлено два крана грузоподъемностью 12 тыс. тонн каждый, которые разместятся в угловых (носовой и кормовой) частях главной палубы. Надстройка для экипажа со вспомогательными подъемниками и вертолетной площадкой будет располагаться на противоположном от кранов борту.
Кормовой кран будет оснащен вращающимся на 360 градусов рабочим мостиком для управления судном и грузовыми механизмами. Ширина самой палубы составит 112 метров, на ней предусмотрена открытая площадка для размещения и транспортировки различных модулей и грузов. Силовые установки судна будут двухтопливными, и OOS Zeelandia сможет бункероваться как сжиженным природным газом, так и дизельным топливом. Скорость судна составит до 15,4 узла, а оригинальная форма корпуса обеспечит экономичный расход топлива. Судно будет иметь ледовый класс 1В.
Два аналогичных судна компании OOS International Group B.V. уже работают в Бразилии, обслуживая буровые платформы компании Petrobras. Еще два судна класса SSCV были заказаны компании China Merchants Industry в 2016 году. Ожидается, что OOS Serooskerke и OOS Walcheren которые будут сданы в эксплуатацию в 2019 году, будут использоваться для демонтажа и транспортировки с месторождений платформ. Каждое судно будет оснащено двумя подъемными кранами Huisman грузоподъемностью 4,4 тыс. тонн каждый и жилыми помещениями для экипажа, рассчитанными на 750 человек на борту каждого из судов.
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