Сколько налогов платят украинцы: все виды взысканий

Средний размер зарплаты в Украине составляет 7351 грн. Однако через налогообложение большие суммы попадают в государственный бюджет.

Те, кто получают белую зарплату, оплачивают 18% налога на доходы физических лиц и 1,5% военного сбора.

В пересчете по средней зарплате – это означает минус 1433,45 грн.

Работодателю наемный работник обходится еще дороже. Чтобы начислить 7 тысяч гривен зарплаты – ваш руководитель должен уплатить единый социальный взнос. 1600 гривен от средней платы уходит на пенсии, оплату больничного, на несчастный случай. Даже если ничего из перечисленного не произошло – все равно заплатить надо.

Так, сумма без уплаты налогов составляет 8980, а на руки дают 5 917,55 грн. Получается, что по дороге на банковскую карту государство откусило треть (3050,45 грн) от того, что отдает работодатель.

Также, за все покупки в магазинах украинцы платят не только продавцу, но и государству. Фактически НДС отгрызает от каждой покупки 20%.

Следовательно, каждая пятая буханка хлеба, каждое пятое яйцо, каждую пятую палку колбасы приходится отдавать государству. Если примерить все это на остатки средней зарплаты, то получается еще минус 1200 гривен.

И это при условии, что ни в одной покупке не было крепких напитков, потому что появляется еще один налог – НДС плюсуйте еще уплату акциза. Этот хитрый сбор включен не только в стоимость алкоголя, но и табака, топлива.

За все подакцизные товары, произведенные и проданные в Украине, правительство уже выписало чек на 79,5 миллиардов гривен. За импортные будет еще 46 миллиардов. Если эту сумму разделить на каждого украинца – получается 250 гривен в месяц.

Еще добавьте сюда пару гривен за разговоры по мобильному. Таким образом, в кошельке после таких отчислений остается чистая сумма – 4471 грн. В этом и заключается основная проблема – что мы платим налоги незаметно. Это около 70 тысяч гривен в год из средней зарплаты.