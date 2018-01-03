Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 883 0

BMW готовит «батарейный» прорыв

BMW готовит «батарейный» прорыв

BMW решила сделать прорыв в мире электромобилей. Для этого компания планирует создать новый центр по разработке аккумуляторных батарей.

Инвестиции в проект составят 200 млн евро. Центр начнет работу в начале 2019 года в Мюнхене.

«Мы сфокусируемся на улучшении характеристик аккумуляторных батарей: их жизненного цикла, безопасности, скорости зарядки и конечной стоимости. Мы зададим новые стандарты в автомобильной индустрии», — член совета директоров BMW AG Клаус Фройлих.

К 2025 году BMW обещает выпустить 25 новых «зеленых» моделей, 12 из которых будут иметь полностью электрические силовые установки.

По материалам CarDiagram
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    © Finance.ua 2000-2018