BMW готовит «батарейный» прорыв

BMW решила сделать прорыв в мире электромобилей. Для этого компания планирует создать новый центр по разработке аккумуляторных батарей.

Инвестиции в проект составят 200 млн евро. Центр начнет работу в начале 2019 года в Мюнхене.

«Мы сфокусируемся на улучшении характеристик аккумуляторных батарей: их жизненного цикла, безопасности, скорости зарядки и конечной стоимости. Мы зададим новые стандарты в автомобильной индустрии», — член совета директоров BMW AG Клаус Фройлих.

К 2025 году BMW обещает выпустить 25 новых «зеленых» моделей, 12 из которых будут иметь полностью электрические силовые установки.