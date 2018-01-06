Всемирный банк прекратит инвестиции в нефть и газ после 2019 года

На саммите по поиску источников финансирования борьбы с изменением климата глава Всемирного банка озвучил длинный перечень мер, которые собирается предпринять для эффективного выполнения Парижского соглашения.
Главная из них: ВБ прекращает финансировать проекты по добыче нефти и другого ископаемого топлива.
О том, что это произойдет после 2019 года, сообщил президент Всемирного банка Джим Ен Ким на One Planet Summit, который организовали в Париже президент Франции Эммануэль Макрон и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Кроме того, Всемирный банк выступил с целым рядом заявлений относительно мер, которые собирается предпринять для эффективного выполнения Парижского соглашения по климату:
1. После 2019 года все инвестиции World Bank Group в нефтегазовую отрасль будут прекращены. Исключение сделают только для самых бедных стран, в которых добыча газа принесет очевидную выгоду в плане обеспечения энергией неимущих слоев населения. Кроме того, проект по добыче ископаемого топлива должен соответствовать нормам и правилам, предусмотренным Парижским Соглашением.
2. Начиная со следующего года, World Bank Group будет публиковать отчеты о парниковых выбросах всех своих инвестиционных проектов, особенно в энергетическом секторе. Первый отчет появится в конце 2018 года и впоследствии будет выходить ежегодно.
3. Мировая финансовая корпорация вложит $325 млн в фонд облигаций Green Cornerstone, чтобы создать крупнейший в мире фонд «зеленых облигаций» для развивающихся рынков. Фонд уже привлек более $1 млрд на создание локальных проектов по сохранению климата, и впоследствии планирует привлечь не менее миллиарда долларов на дальнейшее развитие.
4. ВБ и правительство Египта подписали договор о развитии инициатив, связанных с сокращением субсидий на ископаемое топливо и создание производств с низким уровнем парниковых выбросов на сумму $1,15 млрд.
5. World Bank Group продолжит инвестировать в развитие энергоэффективности в Индии; строительство солнечных электростанций в Эфиопии, Пакистане и Сенегале; создание инвестиционной платформы для прибрежных районов Западной Африки, чтобы помочь им бороться с изменением климата.
6. Банк создаст City Resilience Platform — фонд, который позволит 500 городам мира получить финансирование на принятие мер по борьбе с изменением климата.
7. Мировая финансовая корпорация продолжит привлекать средства от частных инвесторов в бизнес, направленный на снижение парниковых выбросов. Совместно с Финляндией корпорация организовала «Программу по борьбе с изменением климата», вложив в частный сектор развивающихся стран €114 млн, чтобы стимулировать их стремление инвестировать в возобновляемые источники энергии, энергоэффективность, «зеленое» строительство, «умное» сельское и лесное хозяйство.
8. В сотрудничестве с Канадой Всемирный банк будет разрабатывать стратегии по постепенному отказу от угольных электростанций для развивающихся стран. Совместно с лидерами и организациями стран Карибского бассейна World Bank Group будет работать над созданием первой в мире «умной климатической зоны». Основными приоритетами станут устойчивая инфраструктура, возобновляемая энергетика и финансирование инноваций.
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