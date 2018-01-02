Названы самые экономичные кроссоверы в Украине

Издание CarDiagram определило лучшие кроссоверы 2017 года по расходу топлива. В десятке оказались весьма компактные модели, которые по своим габаритам очень близки к хэтчбекам, или универсалам. Рассматривались только бензиновые и дизельные автомобили. Гибридные же модели не учитывались.
ТОП-10 экономичных кроссоверов выглядит так:
10. Nissan Qashqai (4.9 л/100 км)
Nissan Qashqai – один из бестселлеров украинского автомобильного рынка.
9. Peugeot 3008 (4.8 л/100 км)
У нас этот автомобиль покупают неохотно, а в Европе он был признан одним из лучших. В частности, 3008 возглавил ТОП-10 лучших кроссоверов 2017, по версии британского издания Auto Express. Кроссовер комплектуется 2-литровым дизельным мотором, который в смешанном цикле потребляет 4,8 литра солярки на 100 километров. В паре с дизелем вы получаете 6-ступенчатый автомат. Одна из приятных особенностей Peugeot 3008 – он имеет достаточно большой для паркетника багажник на 520 литров. А вот среди минусов – отсутствие полного привода.
8. SsangYong XLV (4.7 л/100 км)
В Украине SsangYong XLV предлагают с 1,6-литровым мотором мощностью 115 лошадиных сил. Если вы хотите максимально экономить топливо, вам придется смириться с механической коробкой передач и отсутствием полного привода. Комплектация с «автоматом» и приводом на все четыре колеса потребляет примерно на полтора литра больше топлива.
7. Audi Q2 (4.4 л/100 км)
Компактный кроссовер Audi Q2 расходует всего 4,4 литра топлива на 100 километров. Такое возможно благодаря экономичному 2-литровому дизельному мотору мощностью 150 лошадиных сил.
6. MINI Countryman (4.3 л/100 км)
MINI Countryman – кроссовер далеко не дешевый. Зато он позволяет существенно экономить на топливе. Автомобиль комплектуется 1,5-литровым дизельным мотором, который потребляет 4,3 литра топлива на 100 километров. Двигатель работает в дуэте с 6-ступенчатой механикой.
5. Renault Kadjar (4.5 л/100 км)
Renault Kadjar комплектуется 1,6-литровым дизельным мотором мощностью 110 лошадиных сил. В паре с механической трансмиссией агрегат потребляет 4,5 литра топлива на 100 километров. В 2017 году британское издание Auto Express включило Renault Kadjar в ТОП-10 лучших кроссоверов.
4. Opel Mokka (4.5 л/100 км)
Opel Mokka в среднем расходует 4,3 литра топлива на 100 километров. Кроссовер комплектуют 1,6-литровым дизельным мотором, который работает в паре с 6-ступенчатой механикой.
3. Renault Captur (4.2 л/100 км)
Captur – компактный кроссовер от Renault. Автомобиль предлагают с 1,5-литровым дизельным мотором мощностью 90 лошадиных сил. Коробка передач – исключительно автоматическая. В смешанном цикле авто потребляет 4,2 литра топлива на 100 км.
2. BMW X1 (4.1 л/100 км)
X1 – младший представитель семейства BMW X. Кроссовер комплектуется 1,6-литровым мотором мощностью 116 лошадиных сил. Агрегат в среднем расходует 4,1 литра топлива на 100 километров.
1. Citroen C4 Cactus (3.5 л/100 км)
Citroen C4 Cactus – самый экономичный кроссовер, который нам удалось отыскать в Украине. Если вы возьмете автомобиль с 1,6-литровым дизельным мотором, то на 100 километров пути у вас будет в среднем уходить около 3,5 литров топлива. При этом «Кактус» очень стильно выглядит.
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