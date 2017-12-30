Японцы выбрали автомобиль года 2017-2018

В Японии итоги конкурса «Автомобиль года» повергли жюри и публику буквально в шок, ведь победителем оказался вовсе не японский, а шведский автомобиль – кросовер Volvo XC60 нового поколения.
Как заявлено в пресс-релизе конкурса “Автомобиль года в Японии”, эксперты по достоинству оценили комфорт и функциональность внедорожника Volvo XC60, его дизайн, оснащение суперсовременными системами безопасности, и наличие гибридной версии, в итоге за все это насчитав максимальное количество баллов.
Второй приз жюри отдало немецкому автомобилю BMW пятой серии, и только третье место сумела занять японская марка Toyota Camry нового поколения.
Конкурсу «Автомобиль года в Японии» в этом году исполнилось уже 37 лет. Обычно в состав жюри входит около 60 самых известных в стране автомобильных журналистов, которые среди представленных новинок выбирают самую достойную.
И как вы наверняка догадываетесь, практически все годы на данном соревновании побеждали местные, японские автомобили. Лишь однажды, в 2013 году первое место взяла неяпонская марка (это был Volkswagen Golf). Однако, тогда по крайней мере второе и третье место заняли местные марки.
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