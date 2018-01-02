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Как часто украинцы сталкиваются с коррупцией (инфографика)

Как часто украинцы сталкиваются с коррупцией (инфографика)

Одному из пяти (21%) украинцев приходилось в 2017 непосредственно лично сталкиваться с проявлениями коррупции, свидетельствуют данные опроса GfK Ukraine по заказу организации Pact.

Еще 19% отметили, что со взятками, вымогательством, кумовством приходилось сталкиваться их близким.

В то же время 51% указали, что с проявлениями коррупции за 2017год не сталкивались.

При этом большинство украинцев (72%) не видит прогресса в реформировании в сфере противодействия коррупции.

Опрос был проведен компанией GfK Ukraine по заказу организации Pact в рамках Программы содействия общественной активности “Включайся!” (USAID). Выборка составила 2134 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных территорий. Теоретическая погрешность выборки составляет 2,2%.

По материалам Зеркало Недели
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