Объемы строительства в Украине: итоги 2017 (инфографика)

В конце октября Всемирный банк обнародовал новые результаты международного авторитетного рейтинга легкости ведения бизнеса Doing Business. По его итогам, Украина поднялась на 4 позиции и заняла 76 место среди 190 стран мира, а по показателю «получение разрешений на строительство» рекордно улучшила свои позиции и попала в топ-40 стран.

Исходя из аналитики Центра общественного мониторинга и контроля, последний крупный строительный «бум» в Украине пришелся на 2011 год, когда государство готовилось к проведению чемпионата по футболу «Евро-2012».

Затем темпы строительства пошли на спад, небольшой стабильный прирост в 3,5-10% ежегодно сохранялся только в жилом секторе.

Однако в 2016 году Государственная служба статистики Украины впервые за четыре года зафиксировала рост объемов строительных работ во всех сегментах строительства. Это явление наблюдается и в этом году.

Общий прирост за 10 месяцев 2017 года составил 23%, в частности возведение жилых зданий увеличилось на 13%, нежилых – на 27%. Строительство инженерных сооружений выросло почти на треть – 28%. В денежном эквиваленте общий объем работ составил 73,5 млрд грн.

Всплеск строительной активности сказался на стоимости квадратных метров. По словам президента Союза специалистов по недвижимому имуществу Украины Виктора Несина, в этом году на столичном первичном рынке жилья можно было приобрести квартиру по цене 500-600 долл. за кв. м и даже дешевле. Эта ситуация играет на руку потребителям, впрочем, невыгодна застройщикам. По подсчетам риелторов, предложение в крупнейших городах Украины, в том числе и в столице, превышает спрос в десятки раз.

«При строительстве 200 квартир удается продать за год только 10. Поэтому в ближайшие два-три года мы увидим множество замороженных строительных объектов», – предполагает эксперт по вопросам недвижимости Ярослав Цуканов.

Среди негативных тенденций специалисты также называют хаотичную застройку населенных пунктов. Современные строители зачастую пренебрегают генеральными градостроительными планами и необходимостью развивать прилегающую инфраструктуру, а также нередко уничтожают зеленые зоны и нарушают архитектурный облик городов.