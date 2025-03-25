Немецкая компания стала первым покупателем гарантий происхождения электроэнергии в Украине — Finance.ua
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Немецкая компания стала первым покупателем гарантий происхождения электроэнергии в Украине

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В Украине прошла первая корпоративная продажа гарантий происхождения электроэнергии на рынке возобновляемой энергии. Покупателем стала Knauf Gips Kyiv, являющаяся частью немецкой Knauf Group, а продавцом выступил D.Trading.
Об этом сообщили в Секретариате Энергетического Сообщества.
«Хотя это небольшой шаг, это важная веха в развитии рынка гарантий происхождения электроэнергии в Украине. Используя национальный электронный реестр, Knauf Group подтверждает надежность и прозрачность системы», — говорится в сообщении.
Это событие может стать толчком для поддержания спроса на гарантии происхождения электроэнергии в Украине, что в конечном итоге будет способствовать более динамичной интеграции рынка с системой ЕС.
«Расширение таких транзакций не только укрепит доверие на рынке, но и будет способствовать достижению более широких целей в сфере возобновляемой энергии», — убеждены в ведомстве.
Knauf — немецкая компания со штаб-квартирой в северной Баварии, один из крупнейших производителей строительных материалов для внутренней и наружной отделки, изоляционных материалов, оборудования для машинной штукатурки.
По материалам:
Діло
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